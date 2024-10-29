Gök vatana yeni muhafız: Gökbey dosta güven düşmana korku saldı

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilirken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından da dua okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri'nin ilk teslimatını Jandarma Genel Komutanlığına yaptı. Bu teslimat, Türk savunma sanayisinin kabiliyetlerinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. GÖKBEY, modern teknoloji ve yerli mühendislik ile donatılarak, çeşitli görevlerde etkin bir şekilde kullanılacak.