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Gök vatana yeni muhafız: Gökbey dosta güven düşmana korku saldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki tesislerinde yerli ve milli helikopter GÖKBEY'in teslim törenine katıldı. Törende Gökbey'e imza atan Başkan Erdoğan Hürkuş, Anka ve Hürjet gösteri uçuşlarını izledi.

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Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 21:48 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 22:23
Gök vatana yeni muhafız: Gökbey dosta güven düşmana korku saldı

Türkiye'nin özgün helikopteri GÖKBEY'in ilk teslimat töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Merkez Yerleşkesi'nde gerçekleşti.

Gök vatana yeni muhafız: Gökbey dosta güven düşmana korku saldı

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilirken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından da dua okundu.

Gök vatana yeni muhafız: Gökbey dosta güven düşmana korku saldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri'nin ilk teslimatını Jandarma Genel Komutanlığına yaptı. Bu teslimat, Türk savunma sanayisinin kabiliyetlerinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. GÖKBEY, modern teknoloji ve yerli mühendislik ile donatılarak, çeşitli görevlerde etkin bir şekilde kullanılacak.

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