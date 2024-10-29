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Başkan Erdoğan, 29 Ekim Özel Programı'na katıldı! Erdoğan yanına gelen küçük kız çocuğu ile fotoğraf çektirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sergi salonunda düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'na katıldı. Programda konuşan Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Renkli anların yaşandığı salonda küçük bir kız çocuğu Başkan Erdoğan'ın yanına gelerek fotoğraf çekme isteğinde bulundu. Kız çocuğunu kırmayarak fotoğraf çektiren Başkan Erdoğan, törene katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile sohbet etti. İşte programdan kareler...

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Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 23:02 Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 23:02
Başkan Erdoğan, 29 Ekim Özel Programı’na katıldı! Erdoğan yanına gelen küçük kız çocuğu ile fotoğraf çektirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 101. yılına özel Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "29 Ekim Özel" programı resepsiyonuna eşi Emine Erdoğan ile katıldı.

Başkan Erdoğan, 29 Ekim Özel Programı’na katıldı! Erdoğan yanına gelen küçük kız çocuğu ile fotoğraf çektirdi

Program 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Başkan Erdoğan, 29 Ekim Özel Programı’na katıldı! Erdoğan yanına gelen küçük kız çocuğu ile fotoğraf çektirdi

Külliye'de gerçekleşen 29 Ekim programına Diyanet İşleri Ali Erbaş da katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

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