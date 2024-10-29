Başkan Erdoğan, 29 Ekim Özel Programı'na katıldı! Erdoğan yanına gelen küçük kız çocuğu ile fotoğraf çektirdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sergi salonunda düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'na katıldı. Programda konuşan Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Renkli anların yaşandığı salonda küçük bir kız çocuğu Başkan Erdoğan'ın yanına gelerek fotoğraf çekme isteğinde bulundu. Kız çocuğunu kırmayarak fotoğraf çektiren Başkan Erdoğan, törene katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile sohbet etti. İşte programdan kareler...
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Ekim 2024 , 23:02Güncelleme Tarihi :29 Ekim 2024 , 23:02