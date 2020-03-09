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Göçmenlerin sınırda bekleyişi sürüyor! Onlarcası Meriç Nehri'ne girerek...

Türkiye'nin Avrupa kapılarını göçmenlere açmasının ardından Yunanistan sınırına dayanan göçmenler, bekleyişini sürdürüyor. On binlerce göçmen Yunanistan'ın sınır kapılarını açmasını beklerken, bazı göçmenler Meriç Nehri'ne girerek yıkandı.

09.03.2020 12:17 - Son Güncelleme: 09.03.2020 12:17
Göçmenlerin sınırda bekleyişi sürüyor! Onlarcası Meriç Nehri'ne girerek...

Yunanistan'a geçiş için göçmen akınının sürdüğü Edirne'de yoğunluk Yunanların giriş ve çıkışlara kapattığı Pazarkule Sınır Kapısı ve çevresinde yaşanıyor.

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Göçmenlerin sınırda bekleyişi sürüyor! Onlarcası Meriç Nehri'ne girerek...

Yunanistan'ın sınırları kapatması üzerine göçmenlerin büyük bölümü, karşı tarafa geçmek için Meriç Nehri'ni kullanıyor.

Göçmenlerin sınırda bekleyişi sürüyor! Onlarcası Meriç Nehri'ne girerek...

Lastik botlarla Yunanistan'a geçenlerin yanı sıra geçiş için bekleyen bir grup göçmen de Edirne'de Yunanistan sınırına sıfır Meriç ve Arda nehirlerinin birleştiği noktada bekliyor.

Göçmenlerin sınırda bekleyişi sürüyor! Onlarcası Meriç Nehri'ne girerek...

Bu bölgedeki yaklaşık 30 göçmen, soğuk havaya rağmen nehir ortasında oluşan adacıktan suya girip yıkandı.

Göçmenlerin sınırda bekleyişi sürüyor! Onlarcası Meriç Nehri'ne girerek...

Bazı göçmenler, nehirde çamaşırlarını da yıkadı. Göçmenler, daha sonda ateş yakarak ısınırken yıkadıkları çamaşırlarını da bu ateşte kuruttu.

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