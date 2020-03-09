Evlat nöbetinden bir güzel haber daha! Naime Dalmış, 6 yıllık hasretin ardından kızı Tekoşin Açar'a kavuştu
Son dakika haberi... Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan bir aile daha güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu evladına kavuştu. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına gelen anne Naime Dalmış, 6 yıllık hasretin ardından kızı Tekoşin Açar' sarıldı, gözyaşı döktü. Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden evladına kavuşanların sayısı 13'e yükseldi.
EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 13'E YÜKSELDİ
Anne Hacire Akar'ın ardından Hatice Ceylan 4 yıl önce dağa kaçırılan oğluna, Hüsniye Kaya kızına, babaanne Halime Kadran torununa, baba Metin Açan oğluna, baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu 5 yıllık hasretin ardından oğullarına, anne Gevriye Ayhan kızına, baba Melik ve anne Melek Aslan da 6 yıllık özlemden sonra güvenlik güçlerine teslim olan oğluna, anne Muhteber Birlik 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğluna, anne Cahide Alkan oğluna, anne Şahize Altınkaynak kızına kavuşmuştu.