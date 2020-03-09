Haberler Galeri Güncel Evlat nöbetinden bir güzel haber daha! Naime Dalmış, 6 yıllık hasretin ardından kızı Tekoşin Açar'a kavuştu

Evlat nöbetinden bir güzel haber daha! Naime Dalmış, 6 yıllık hasretin ardından kızı Tekoşin Açar'a kavuştu

Son dakika haberi... Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan bir aile daha güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu evladına kavuştu. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına gelen anne Naime Dalmış, 6 yıllık hasretin ardından kızı Tekoşin Açar' sarıldı, gözyaşı döktü. Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden evladına kavuşanların sayısı 13'e yükseldi.

09.03.2020 11:26 - Son Güncelleme: 09.03.2020 11:36
Evlat nöbetinden bir güzel haber daha! Naime Dalmış, 6 yıllık hasretin ardından kızı Tekoşin Açar'a kavuştu

Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan bir aile daha güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu evladına kavuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Evlat nöbetinden bir güzel haber daha! Naime Dalmış, 6 yıllık hasretin ardından kızı Tekoşin Açar'a kavuştu

Ailelerin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucu teröristler, örgütleri PKK'dan kaçıp teslim olmaya devam ediyor.

Evlat nöbetinden bir güzel haber daha! Naime Dalmış, 6 yıllık hasretin ardından kızı Tekoşin Açar'a kavuştu

Şırnak ve Şanlıurfa Jandarma Komutanlıklarının ikna çalışması sonucu dün teslim olan Tekoşin Açar (27), Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annesiyle buluşturuldu.

Evlat nöbetinden bir güzel haber daha! Naime Dalmış, 6 yıllık hasretin ardından kızı Tekoşin Açar'a kavuştu

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına gelen anne Naime Dalmış, 6 yıllık hasretin ardından kızı Tekoşin'e sarıldı, gözyaşı döktü.

Evlat nöbetinden bir güzel haber daha! Naime Dalmış, 6 yıllık hasretin ardından kızı Tekoşin Açar'a kavuştu

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 13'E YÜKSELDİ
Anne Hacire Akar'ın ardından Hatice Ceylan 4 yıl önce dağa kaçırılan oğluna, Hüsniye Kaya kızına, babaanne Halime Kadran torununa, baba Metin Açan oğluna, baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu 5 yıllık hasretin ardından oğullarına, anne Gevriye Ayhan kızına, baba Melik ve anne Melek Aslan da 6 yıllık özlemden sonra güvenlik güçlerine teslim olan oğluna, anne Muhteber Birlik 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğluna, anne Cahide Alkan oğluna, anne Şahize Altınkaynak kızına kavuşmuştu.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Başkan Erdoğan kurdeleyi kesip direksiyon başına geçti! Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi açıldı
Başkan Erdoğan kurdeleyi kesip direksiyon başına geçti! Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi açıldı