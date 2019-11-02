Geleceğe Nefes kampanyasına yoğun ilgi! Geleceğe Nefes katılım başvurusu nasıl ve nereden yapılıyor?
Vatandaşlar Geleceğe Nefes kampanyasına büyük katılım gösteriyor. Sosyal medyada kısa sürede yayılan ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan kampanyayla ilgili detaylar merak konusu oldu. Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar Geleceğe Nefes fidan dikme kampanyası başvuru nasıl yapılır sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte kampanyaya dair merak edilen tüm bilgiler...
Geleceğe Nefes-11 Milyon Fidan kampanyasına vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösteriliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı Geleceğe Nefes kampanyasıyla 11 milyon fidan ekilecek. Yoğun ilgi gösterilen kampanyayla ilgili en çok araştırılan sorular arasında GGeleceğe Nefes katılım başvurusu nasıl ve nereden yapılır sorusu yer alıyor.
GELECEĞE NEFES KAMPANYASINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Geleceğe Nefes katılım belgesi almak için yapmanız gereken işlemler çok basit. 'FİDAN SAHİPLEN' butonuna tıkladığınızda isim soyisim ve e-posta girdikten sonra istediğiniz şehirde adınıza ücretsiz 5 fidan dikimi yapılıyor. 11 Kasım fidan dikme etkinliğine aynı anda tüm Türkiye'de gerçekleştirilecek; yeşilin her tonuyla toprağa hayat, canlılara nefes olacak bu anlamlı çevre seferberliğine tüm vatandaşlar davetlidir.
GELECEĞE NEFES KATILIM BELGESİ NASIL ALINIR?
Geleceğe Nefes katılım belgesi almak için yapmanız gereken işlemler çok basit. 'FİDAN SAHİPLEN' butonuna tıkladığınızda isim soyisim ve e-posta girdikten sonra istediğiniz şehirde adınıza ücretsiz 5 fidan dikimi yapılıyor. İşlemleri tamamladıktan sonra katılım belgesi sekmesine tıkladığınızda katılım belgenizi alabiliyorsunuz.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI FİDAN DİKME ETKİNLİĞİ NE ZAMAN?
11 Kasım 2019'da saat 11:11'de 81 ilimizde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidanın toprakla buluşuyor.
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