Geleceğe Nefes kampanyasına yoğun ilgi! Geleceğe Nefes katılım başvurusu nasıl ve nereden yapılıyor?

Geleceğe Nefes-11 Milyon Fidan kampanyasına vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösteriliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı Geleceğe Nefes kampanyasıyla 11 milyon fidan ekilecek. Yoğun ilgi gösterilen kampanyayla ilgili en çok araştırılan sorular arasında GGeleceğe Nefes katılım başvurusu nasıl ve nereden yapılır sorusu yer alıyor.