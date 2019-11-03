CHP'li belediyeler zamlara doymuyor! Burdur Belediyesi'nin ulaşıma yaptığı zamma öğrencilerden tepki!
Yerel seçimlerle CHP'li yönetimin başa geldiği Burdur Belediyesi'nin ulaşıma yaptığı zam, öğrencilerin büyük tepkisine neden oldu. Kentte bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan öğrenciler, 'öğrenci sermaye değildir' pankatlarıyla CHP'li belediyeyi protesto ettiler.
03.11.2019 14:34
- Son Güncelleme: 03.11.2019 14:34
Burdur'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrencileri, özel halk otobüslerinde uygulanan öğrenci ücret tarifesini protesto etti.
Cumhuriyet Meydanı'nda ellerinde pankart ve dövizlerle toplanan bir grup öğrenci, ıslık çalarak yüksek buldukları ücretlere tepki gösterdi.
MAKÜ Öğrenci Topluluklar Birliği adına açıklama yapan Müslüm Tapanlı, Burdur kent içi toplu taşıma ücretlerine yönelik eylem süreci başlattıklarını söyledi.
Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi yöneticileriyle bir araya geldiklerini belirten Tapanlı, kooperatif yöneticilerinin belediyenin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdiği takdirde ücretlerde yüzde 50'ye kadar indirim uygulanabileceğini kendilerine ilettiğini aktardı.
Tapanlı, daha önce de sosyal medya üzerinden "#yetersizbakiyeburdur" etiketiyle sosyal farkındalık çalışması başlattıklarını ve bunun üzerine 2 lira 25 kuruş olan öğrenci taşıma ücretinin 1 lira 95 kuruşa indirildiğini kaydetti.