CHP'li belediyeler zamlara doymuyor! Burdur Belediyesi'nin ulaşıma yaptığı zamma öğrencilerden tepki!

Tapanlı, daha önce de sosyal medya üzerinden "#yetersizbakiyeburdur" etiketiyle sosyal farkındalık çalışması başlattıklarını ve bunun üzerine 2 lira 25 kuruş olan öğrenci taşıma ücretinin 1 lira 95 kuruşa indirildiğini kaydetti.