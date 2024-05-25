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Galata Kulesi yeniden ziyaretçileri ağırlıyor! Saat başı en fazla 100 kişi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Galata Kulesi'nde gerçekleştirilen onarım ve iyileştirme çalışmaları sona erdi. Kule, tekrar ziyaretçi kabul etmeye başladı. Tarihi yapıyı ziyaret etmek isteyenler kule çevresinde yoğunluk oluşturdu. Kulede, ziyaretçi yönetim planlaması çerçevesinde saat başı en fazla 100 kişi olacak şekilde kontrollü girişlere izin verilecek.

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Giriş Tarihi 25 Mayıs 2024, 17:45 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 17:59
Galata Kulesi yeniden ziyaretçileri ağırlıyor! Saat başı en fazla 100 kişi 1

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Galata Kulesi'nde gerçekleştirilen onarım ve iyileştirme çalışmaları sona erdi.

Galata Kulesi yeniden ziyaretçileri ağırlıyor! Saat başı en fazla 100 kişi 2

Modern teknoloji ve akademisyenlerin rehberliğinde gerçekleştirilen restorasyonla kule, tekrar ziyaretçi kabul etmeye başladı.

Galata Kulesi ziyarete açıldı!

Yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği kulenin, en ilgi çeken 8'inci kattaki panoramik seyir balkonunda vatandaşlar fotoğraf çektirdi.

Galata Kulesi yeniden ziyaretçileri ağırlıyor! Saat başı en fazla 100 kişi 3

Kulenin 6'ncı katında da minik ziyaretçiler aileleriyle "Bul İstanbul" adında video oyununu oynadı. Ayrıca 2'nci katta bulunan Hezarfen Ahmed Çelebi'nin Galata Kulesi'nden Üsküdar'a uçuşunun bir animasyon olarak gösterildiği simülasyonu deneyimledi.

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