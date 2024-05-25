Galata Kulesi yeniden ziyaretçileri ağırlıyor! Saat başı en fazla 100 kişi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Galata Kulesi 'nde gerçekleştirilen onarım ve iyileştirme çalışmaları sona erdi.

Yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği kulenin, en ilgi çeken 8'inci kattaki panoramik seyir balkonunda vatandaşlar fotoğraf çektirdi.

3

Kulenin 6'ncı katında da minik ziyaretçiler aileleriyle "Bul İstanbul" adında video oyununu oynadı. Ayrıca 2'nci katta bulunan Hezarfen Ahmed Çelebi'nin Galata Kulesi'nden Üsküdar'a uçuşunun bir animasyon olarak gösterildiği simülasyonu deneyimledi.