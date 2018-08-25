Ayder Yaylası değişiyor! İşte yeni yüzüyle Ayder...
Başkan Erdoğan'ın "Ayder'i kirlettik, rezil ettik" açıklamalarından sonra gündeme gelen Türkiye'nin en ünlü turizm merkezlerinden biri olan Rize'nin Ayder Yaylası için harekete geçildi.
Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Ayder Yaylası, 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla 'turizm merkezi' ilan edildi. Aynı zamanda belediye mücavir alanı olan ve doğal güzelliğiyle öne çıkan yaylada, bu tarihten sonra gelişigüzel yapılaşma başladı. 1994 yılında 'milli park', 1998'de ise 'doğal sit alanı' ilan edilerek korumaya alınan Ayder, 2006 yılında da Bakanlar Kurulu kararıyla 'kültür ve turizm koruma gelişim bölgesi' ilan edildi. 1998'de doğal sit alanı olan yayla için 2 yıl içinde 'koruma amaçlı imar planı' oluşturulması gerekiyordu; ancak aradan 20 yıl geçmesine rağmen halen imar planları hazırlanmadı.
158 BİNA İÇİN YIKIM KARARI VAR
Koruma planlarının uygulanması halinde yapılaşma tipi ve yoğunluğunun ancak projeler dahilinde yapılabileceği Ayder Yaylası'nda her geçen gün yapılaşma arttı. Kaçak ve beton yapıların inşa edildiği yayla ile çevresinde yüzlerce kişi, kaçak yapılaşmayla 'sit alanları ve milli park yasalarına muhalefet'ten yargılandı. Çamlıhemşin Belediyesi Meclisi'nce Ayder Yaylası'ndaki 290 yapıdan 158'i ile ilgili kaçak ve ruhsata aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı. Kaçak ve ruhsata aykırı yapıların yıkılması için 'Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca hizmet alım yoluyla açık ihaleye çıkıldı; ancak yıkım ihalesine katılan firma olmayınca kaçak yapılar yıkılamadı.
YENİ AYDER İÇİN PROJE HAZIR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ayderi kirlettik, rezil ettik" çıkışıyla gündeme gelen ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası için harekete geçildi. Ayder Yaylası'nda, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) öncülüğünde 5 bakanlığın ortaklaşa uygulayacağı Kentsel Dönüşüm Projesi hazırlandı. Yeni projeyle otopark, otel ve pansiyon alanları, seyir terasları, günübirlik eğlence alanları, çadır ve kamp bölgeleri ile giriş- çıkış noktaları belirlendi.
Yaylaya ulaşanlar, 750 kapasiteli katlı otoparka araçlarını bıraktıktan sonra seyir terasına ulaşacak. Ziyaretçiler, buradaki trambüslerle yayla merkezine ulaşacak. Ulaşım sorununa çözüm olarak yaylanın alt kodunda çift yönlü yeni yol yapılacak. Ayder Yaylası ve civardaki Ausor, Hüser ve Kavron yaylalarına gitmek isteyenler bu yolu kullanacak.
Yaylaya araç girişi sınırlandırılacak. Yaylada dikey yerine en fazla 2 katlı yatay yapılar inşa edilecek. Uygulanacak yeni modelle altyapı ve ulaşım sorunlarının çözüleceği yaylayla ilgili 'imar kirliliği' tartışmaları da son bulacak. Yayladaki otel, pansiyon, restoran ve ev sahipleri de projeye destek veriyor.