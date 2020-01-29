İşte İsrail'in Filistin'i işgal planı! Trump dünyayı aptal yerine koydu

* İsrail, Ürdün Kralı ile birlikte Mescid-i Aksa ve Harem-ül Şerif gibi kutsal topraklardaki statükonun (mevcut durum) korunması için çalışacak.

* Haritada Filistinlilere tahsis edilen topraklarda, dört yıl boyunca herhangi bir işlem yapılmayacak. Bu süreçte Filistinliler, İsrail ile anlaşmayı müzakere edecek ve devlet olmak için gerekli kriterleri yerine getirecek.

* 50 milyar dolarlık bir finansmanla yeni kurulacak Filistin devletinin ekonomisinin oluşturulmasına katkı sağlanacak.