FETÖ kampında 'suikast' korkusu! 'Gülen sonrası dönem' hazırlıkları ve CIA'nin yeni kaos planı: Örgütteki iktidar savaşı şiddetlenecek

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD Pensilvanya'da bulunan şer yuvası olağanüstü günlerden geçiyor.
MEZARI BİLE HAZIR
İhanet yerleşkesindeki evler boşaltıldı, belirli noktalar satışa çıkarıldı. Akıbeti bilinmeyen elebaşı Fetullah Gülen'in daha önce de tarifi yapılan iki ağaç arasındaki mezarı bile hazırlandı.
"O*** ÇOCUKLARI HOCAMIZI KAÇIRDI"
Pensilvanya'daki karmaşa elebaşı Fetullah Gülen'in küçük kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Ebuseleme Gülen'in "O*** çocukları hocamızı kaçırdı" diyerek başlattığı ifşa serisi ile daha da ayyuka çıktı.