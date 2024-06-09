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FETÖ kampında 'suikast' korkusu! 'Gülen sonrası dönem' hazırlıkları ve CIA'nin yeni kaos planı: Örgütteki iktidar savaşı şiddetlenecek

FETÖ'de 'Gülen sonrası dönem' hazırlıkları hız kazandı. Örgütteki iç savaş istihbarat raporlarına bile yansırken elebaşı Fetullah Gülen'in vaziyetinin bitik olduğu yemek bile yiyemeyecek duruma geldiği fotoğraflarla tescillendi. Bir yandan da FETÖ'nün üst aklının 'suikast' korkusu sardı. Örgütün merkezini Kanada veya AB'deki 'güvenli limanlara' taşımak isteyen FETÖ'cüler umduğunu bulamadı. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, CIA ve ABD derin aklının FETÖ üzerinden kurduğu yeni kaos planlarına dikkat çekti. Övür, örgütteki iktidar kavgasının daha da şiddetlenebileceğini dile getirdi.

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Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 06:36 Güncelleme 09 Haziran 2024, 07:24
FETÖ kampında ’suikast’ korkusu! ’Gülen sonrası dönem’ hazırlıkları ve CIA’nin yeni kaos planı: Örgütteki iktidar savaşı şiddetlenecek 1

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD Pensilvanya'da bulunan şer yuvası olağanüstü günlerden geçiyor.

FETÖ kampında ’suikast’ korkusu! ’Gülen sonrası dönem’ hazırlıkları ve CIA’nin yeni kaos planı: Örgütteki iktidar savaşı şiddetlenecek 2

MEZARI BİLE HAZIR
İhanet yerleşkesindeki evler boşaltıldı, belirli noktalar satışa çıkarıldı. Akıbeti bilinmeyen elebaşı Fetullah Gülen'in daha önce de tarifi yapılan iki ağaç arasındaki mezarı bile hazırlandı.

FETÖ kampında ’suikast’ korkusu! ’Gülen sonrası dönem’ hazırlıkları ve CIA’nin yeni kaos planı: Örgütteki iktidar savaşı şiddetlenecek 3

"O*** ÇOCUKLARI HOCAMIZI KAÇIRDI"

Pensilvanya'daki karmaşa elebaşı Fetullah Gülen'in küçük kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Ebuseleme Gülen'in "O*** çocukları hocamızı kaçırdı" diyerek başlattığı ifşa serisi ile daha da ayyuka çıktı.

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