FETÖ firarisi İsmail Çolak tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, kapatılan "İsmail'in Yeri" restoranlarının sahibi İsmail Çolak tutuklandı.

11 Ocak 2019 Cuma, 20:27:08 Güncelleme: 20:28:58
FETÖ firarisi İsmail Çolak tutuklandı

Alınan bilgiye göre, dün Polonya'dan gelerek emniyete teslim olan, kapatılan "İsmail'in Yeri" restoranlarının sahibi firari FETÖ/PDY şüpheli İsmail Çolak'ın, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Çolak, güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

FETÖ firarisi İsmail Çolak tutuklandı

MAHKEMEYE İFADE VERDİ

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesinde savunma yapan Çolak'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütüne finansman sağlamak" suçlamalarıyla yargılandığı heyet tarafından bildirildi.

FETÖ firarisi İsmail Çolak tutuklandı

Çolak, 1994 yılında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in Bolu Dağı'ndaki işletmesine yemek yemeğe geldiğini söyledi. Bu ziyaretten sonra örgüt üyelerinin işletmesine geldiğini aktaran Çolak, şöyle savunma yaptı:

FETÖ firarisi İsmail Çolak tutuklandı

"Ben bu örgüte üyelik yapmadım. Lokanta işletmecisiyim. 1994 yılında Fetullah Gülen Bolu Dağı'ndaki işletmeme gelip yemek yedi. O ziyaret sonrasında benim işletmem değer gördü, cemaatin üyeleri Gülen orada yemek yedi diye benim işletmeme gelmeye başladı. Daha sonra beni sohbetlere ziyaret ettiler, ama ben Düzce'de hiçbir zaman sohbete katılmadım."

FETÖ firarisi İsmail Çolak tutuklandı

Kendisinden "talebe okutmak" için para istendiğini ifade eden Çolak, "İmkanım olmadığını söyledim, reddettim. Sürekli baskı altında tuttular, her geldiklerinde destek istediler. Ben de para olarak yardım edemeyeceğimi söyleyerek patates, soğan vereceğimi belirttim. Daha sonra Düzce'deki yurda, haftada birer çuval patates ve soğan bıraktım." diye konuştu.

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