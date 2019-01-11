FETÖ firarisi İsmail Çolak tutuklandı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, kapatılan "İsmail'in Yeri" restoranlarının sahibi İsmail Çolak tutuklandı.
"Ben bu örgüte üyelik yapmadım. Lokanta işletmecisiyim. 1994 yılında Fetullah Gülen Bolu Dağı'ndaki işletmeme gelip yemek yedi. O ziyaret sonrasında benim işletmem değer gördü, cemaatin üyeleri Gülen orada yemek yedi diye benim işletmeme gelmeye başladı. Daha sonra beni sohbetlere ziyaret ettiler, ama ben Düzce'de hiçbir zaman sohbete katılmadım."
Kendisinden "talebe okutmak" için para istendiğini ifade eden Çolak, "İmkanım olmadığını söyledim, reddettim. Sürekli baskı altında tuttular, her geldiklerinde destek istediler. Ben de para olarak yardım edemeyeceğimi söyleyerek patates, soğan vereceğimi belirttim. Daha sonra Düzce'deki yurda, haftada birer çuval patates ve soğan bıraktım." diye konuştu.