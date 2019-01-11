FETÖ firarisi İsmail Çolak tutuklandı

"Ben bu örgüte üyelik yapmadım. Lokanta işletmecisiyim. 1994 yılında Fetullah Gülen Bolu Dağı'ndaki işletmeme gelip yemek yedi. O ziyaret sonrasında benim işletmem değer gördü, cemaatin üyeleri Gülen orada yemek yedi diye benim işletmeme gelmeye başladı. Daha sonra beni sohbetlere ziyaret ettiler, ama ben Düzce'de hiçbir zaman sohbete katılmadım."