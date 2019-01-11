Trabzon'da Başkan Erdoğan'a sevgi seli!

KIZI 'SMA' HASTASI KADINI DİNLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanından ayrıldığı sırada bariyerlerin arkasında yolda elinde çiçekle bekleyen bir kadını fark etti. Konvoyu durduran Erdoğan, adının Mevsim Gül İbrahimoğlu olduğu öğrenilen kadının yanına çağırdı. İbrahimoğlu, 2.5 yaşındaki SMA hastası kızı için görüştüğü Erdoğan'dan yardım istedi, mektup verdi.