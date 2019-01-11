Trabzon'da Başkan Erdoğan'a sevgi seli!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün 15.30 sıralarında özel uçakla Trabzon'a geldi. Erdoğan Trabzon'da sevgi gösterileriyle karşılandı.
Başkan Erdoğan'ı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ile partililer karşıladı. Erdoğan'a yöresel kıyafetli iki genç, çiçek verdi.
KIZI 'SMA' HASTASI KADINI DİNLEDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanından ayrıldığı sırada bariyerlerin arkasında yolda elinde çiçekle bekleyen bir kadını fark etti. Konvoyu durduran Erdoğan, adının Mevsim Gül İbrahimoğlu olduğu öğrenilen kadının yanına çağırdı. İbrahimoğlu, 2.5 yaşındaki SMA hastası kızı için görüştüğü Erdoğan'dan yardım istedi, mektup verdi.
"TRABZON, DOYAMADIM TADINA"
Kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon büyükşehir, doyamadım tadına, uzaktan sevmek olmaz, gel yakına yakına dizelerini okuduğu şiirle konuşmasına başladı, Bizde uzaktan sevmek olmaz dedik ve 5 aylık aranın ardından tekrar sizlerle hasret gidermeye geldik dedi.