Fethiye ve Dalaman’da bulunan dünyaca ünlü cennet koylardaki 300 kaçak yapının yıkımına başlandı

Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından, Doğal SİT Alanları ve Özel Çevre Koruma Bölgeleri ile Tabiat Varlıkları üzerinde telafisi mümkün olmayan tahribatların önlenmesi amacıyla yürütülen bu çalışmalar kapsamında, Dalaman ve Fethiye ilçelerinde Martı, Kurşunlu, Sıralıbük, Akbük, Batık Hamam, Benlik, Boynuzbükü, Yavunsu, Ayten, Yassıcılar, Taşyaka, Şeytan Adası ile Tersane Adaları'ndaki toplam 300 kaçak yapının yıkılacağı bildirildi. Dalaman'daki yıkıma ilk olarak Sıralıbük Koyu'ndan başlandı.