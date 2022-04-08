RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Güncel 2,5 milyar TL'lik dev projede sona doğru! Türkiye'nin en maliyetlisi olacak

2,5 milyar TL'lik dev projede sona doğru! Türkiye'nin en maliyetlisi olacak

Tamamlandığı zaman Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yollarından olacak olan Trabzon'daki Kanuni Bulvarı'nda viyadüklerin tabyaları yerleştiriliyor. Toplam 28 kilometrelik yolun tamamlanması ile bölge trafiği büyük ölçüde rahatlayacak. Köprünün yapım maliyetinin daha önce 2,5 milyar TL olacağı açıklanmıştı.

08.04.2022 10:07 - Son Güncelleme: 08.04.2022 10:07
2,5 milyar TL’lik dev projede sona doğru! Türkiye’nin en maliyetlisi olacak

Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yolları arasında gösterilen Trabzon'daki toplam 28 km'lik Kanuni Bulvarı'nda yapımı süren viyadüklerin tabyaları yerleştirme işlemleri titizlikle sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
2,5 milyar TL’lik dev projede sona doğru! Türkiye’nin en maliyetlisi olacak

Tabyalarının kurulumuyla şekillenen yol çalışmalarında bir yandan da istimlak edilen binaların yıkımı sürüyor.

2,5 milyar TL’lik dev projede sona doğru! Türkiye’nin en maliyetlisi olacak

Trabzon'da 2011 yılında temeli atılan ve önemli bir ulaşım altyapısı olarak planlanan Kanuni Bulvarı'nın 2. kısmında çalışmalar Erdoğdu-Boztepe mahalleleri arasında yoğunlaşıyor.

2,5 milyar TL’lik dev projede sona doğru! Türkiye’nin en maliyetlisi olacak

Planlanan yolun yapımının en önemli bölümünü viyadük inşaatları oluştururken, Boztepe Tüneli ve Bahçecik Tüneli'nin de içinde bulunduğu 5 km'lik kesimin Çukurçayır Kavşağına kadar olan kısmı için çalışmalar aralıksız sürüyor.

2,5 milyar TL’lik dev projede sona doğru! Türkiye’nin en maliyetlisi olacak

Çalışmalarda Boztepe Tüneli kısmındaki inşaat alanındaki viyadüklerin tabyalarının kurulumu sürerken, Boztepe Mahallesi Cephanelik Sokak'ta istimlak edilen binaların yıkım işleri büyük bir titizlikle sürüyor. Kanuni Bulvarı'nın yapımı nedeniyle toplam 795 binanın büyük bir kısmı yıkıldı.

SON DAKİKA