2,5 milyar TL’lik dev projede sona doğru! Türkiye’nin en maliyetlisi olacak

Planlanan yolun yapımının en önemli bölümünü viyadük inşaatları oluştururken, Boztepe Tüneli ve Bahçecik Tüneli'nin de içinde bulunduğu 5 km'lik kesimin Çukurçayır Kavşağına kadar olan kısmı için çalışmalar aralıksız sürüyor.