2,5 milyar TL'lik dev projede sona doğru! Türkiye'nin en maliyetlisi olacak
Tamamlandığı zaman Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yollarından olacak olan Trabzon'daki Kanuni Bulvarı'nda viyadüklerin tabyaları yerleştiriliyor. Toplam 28 kilometrelik yolun tamamlanması ile bölge trafiği büyük ölçüde rahatlayacak. Köprünün yapım maliyetinin daha önce 2,5 milyar TL olacağı açıklanmıştı.
08.04.2022 10:07 - Son Güncelleme: 08.04.2022 10:07
Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yolları arasında gösterilen Trabzon'daki toplam 28 km'lik Kanuni Bulvarı'nda yapımı süren viyadüklerin tabyaları yerleştirme işlemleri titizlikle sürüyor.