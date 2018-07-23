Adnan Oktar örgütünün şifreli konuşmaları deşifre oldu! Mide bulandıran detaylar
Adnan Oktar ve örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, örgüt içerisinde kullanılan şifreli konuşmalar deşifre edildi. Küçük yaştaki kızların nasıl cinsel istismara maruz kaldığı ortaya çıkarken, turnike faaliyetlerinde yapılan konuşmalarda mide bulandıran detaylara ulaşıldı.
Adnan Oktar ve grubuna yönelik yürütülen soruşturmada örgüt içinde küçük yaştaki kızlara nasıl cinsel istismarda bulunulduğu ve toplu tecavüz olarak adlandırılan 'turnike' faaliyetlerinin nasıl gerçekleştiğine dair iğrenç detaylar ortaya çıktı. Öte yandan Edirne F Tipi Cezaevi'ne gönderilen Adnan Oktar'ın gözlem odasına konulduğu öğrenildi. Bu odalar 7 gün 24 saat kameraya kaydediliyor.
Tutuklanan bu şüphelilerin arasında Varlıbaş İnşaat Danışmanlık'ın sahibi iş adamı Rasim Coşkun Varlıbaş da bulunuyor. Dosyada Varlıbaş'ın örgüt üyesi kardeş grubu içerisinde yer aldığı, inşaat ve internetten satış işleri ile örgüte kaynak sağlayan örgüt üyesi ve erkek kardeşlerden olduğu anlatıldı
Müşteki H.A. ifadesinde 17 yaşında olduğu dönemde örgüt üyesi Mustafa Umut Işık tarafından kandırılarak zorla tecavüze uğradığını, bu şekilde tehdit ve şantajla kendisini örgüte ait evlere götürdüğünü, bu evlerde örgüt üyesi şahıslarca kendisine tecavüz edildiğini, bunlardan birinin de Coşkun Varlıbaş olduğunu söyledi.Ü.K. ifadesinde örgüt üyeleri Coşkun Varlıbaş ve Levent Denizoğlu'nun suç tarihinde 9-10 yaşlarında olan S.V. isimli kız çocuğunu örgüt lideri Adnan Oktar'a getirdikleri ve örgüt lideri Adnan Oktar tarafından bu kız çocuğunun taciz edildiğinin beyan edildiği anlatıldı.
ŞANTAJ GÖRÜNTÜLERİNİ ELDE ETMEYE ÇALIŞMAKLA GÖREVLİ
Dosyada örgütün Rusya sorumlusunun şüpheli Yasin Göker olduğu belirtildi. Yasin Göker'in bir başka örgüt üyesi ile yaptığı görüşmenin tapesine yer verildi. Göker'in diğer örgüt üyesine "Biz de tatlı yiyecek miyiz?" diye soruyor. Müşteki ifadelerine göre bu ifade ile konuşmada adı geçen kızın Turnikeye sokulup sokulmayacağı soruluyor. Dosyaya göre, tapelerin nöbetini şüpheli Tarık Koç tutuyor.