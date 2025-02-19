Son dönemde E-devlet üzerinden adres değişikliği işlemleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Taşınma nedeniyle ikametgah değişikliği yapmak isteyenler, bu işlemi nasıl ve nereden gerçekleştirebileceklerini merak ediyor. Nüfus Müdürlüklerinden yapılabilen bu işlem, aynı zamanda e-Devlet üzerinden çevrim içi olarak gerçekleşiyor. İşte E-Devlet ile ikametgah değişikliği!

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİM SÜRESİ NE KADAR? 📍 Yeni bir adrese taşınan vatandaşların, adres değişikliğini 20 gün içinde bildirmesi gerekmektedir. Bu süre içinde bildirim yapılmazsa 94 TL para cezası uygulanır. 📍 Eğer ceza 1 ay içinde ödenmezse tutar artış gösterebilir. Ayrıca gerçeğe aykırı adres beyanında bulunan kişilere ise 1.963 TL idari para cezası verilmektedir.

İKAMETGAH ADRES DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR? İkametgah adresinizi değiştirmek için iki yöntem bulunmaktadır: Nüfus Müdürlükleri ve e-Devlet sistemi. 📍 Nüfus Müdürlükleri Üzerinden Başvuru:

Nüfus Müdürlüğüne şahsen giderek adres değişikliği bildiriminde bulunabilirsiniz. İşlem sonrası size verilen belge ile yeni adresiniz resmi olarak kayıt altına alınır. 📍 E-Devlet Üzerinden Adres Değişikliği:

e-Devlet sistemi aracılığıyla adres değişikliği bildiriminde bulunabilirsiniz. Ancak, belirli doğrulama yöntemleri gerektirebilir. Eskiden adres değişiklikleri için muhtarlıklara bildirim zorunluluğu bulunuyordu. Ancak 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle bu zorunluluk kaldırılmıştır.

YABANCILAR İÇİN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ 📍 Türkiye'de ikamet izni bulunan yabancılar, adres değişikliği durumunda Nüfus Müdürlüğü veya İl Göç İdaresi birimlerine 20 iş günü içinde bildirimde bulunmakla yükümlüdür.