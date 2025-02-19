Son dönemde E-devlet üzerinden adres değişikliği işlemleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Taşınma nedeniyle ikametgah değişikliği yapmak isteyenler, bu işlemi nasıl ve nereden gerçekleştirebileceklerini merak ediyor. Nüfus Müdürlüklerinden yapılabilen bu işlem, aynı zamanda e-Devlet üzerinden çevrim içi olarak gerçekleşiyor. İşte E-Devlet ile ikametgah değişikliği!
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİM SÜRESİ NE KADAR?
📍 Yeni bir adrese taşınan vatandaşların, adres değişikliğini 20 gün içinde bildirmesi gerekmektedir. Bu süre içinde bildirim yapılmazsa 94 TL para cezası uygulanır.
📍 Eğer ceza 1 ay içinde ödenmezse tutar artış gösterebilir. Ayrıca gerçeğe aykırı adres beyanında bulunan kişilere ise 1.963 TL idari para cezası verilmektedir.
İKAMETGAH ADRES DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?
İkametgah adresinizi değiştirmek için iki yöntem bulunmaktadır: Nüfus Müdürlükleri ve e-Devlet sistemi.
📍 Nüfus Müdürlükleri Üzerinden Başvuru:
Nüfus Müdürlüğüne şahsen giderek adres değişikliği bildiriminde bulunabilirsiniz. İşlem sonrası size verilen belge ile yeni adresiniz resmi olarak kayıt altına alınır.
📍 E-Devlet Üzerinden Adres Değişikliği:
e-Devlet sistemi aracılığıyla adres değişikliği bildiriminde bulunabilirsiniz. Ancak, belirli doğrulama yöntemleri gerektirebilir.
Eskiden adres değişiklikleri için muhtarlıklara bildirim zorunluluğu bulunuyordu. Ancak 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle bu zorunluluk kaldırılmıştır.
YABANCILAR İÇİN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
📍 Türkiye'de ikamet izni bulunan yabancılar, adres değişikliği durumunda Nüfus Müdürlüğü veya İl Göç İdaresi birimlerine 20 iş günü içinde bildirimde bulunmakla yükümlüdür.
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
Yeni adresin boş konut olması durumunda: Ekstra belge talep edilmez.
Adreste başkaları ikamet ediyorsa: Halihazırda orada oturan kişi ile birlikte başvuru yapılması gerekir. Eğer bu mümkün değilse, apartman yöneticisi, lojman sorumlusu veya muhtar tarafından birlikte oturulduğunu belirten bir belge sunulmalıdır.
Adresin sistemde dolu görünmesi halinde: Elektrik, su, doğal gaz, telefon faturası veya abonelik sözleşmesi gibi belgeler talep edilir.
E-DEVLET ÜZERİNDEN İKAMETGAH DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?
E-Devlet üzerinden adres değişikliği yapmak isteyenler, aşağıdaki adımları izleyerek işlemlerini tamamlayabilirler:
📍 https://www.turkiye.gov.tr/adres-degisikligi-bildirimi adresine gidin.
📍 e-Devlet Şifresi ile sisteme giriş yapın.
📍 "Bu hizmeti kullanarak, yerleşim yeri adresi ve/veya diğer adres bildiriminde bulunabilirsiniz." adımını takip edin.
Uyarı: Bu hizmetten, geçerli e-imza, mobil imza, SMS ile doğrulama yöntemlerinden birini kullanarak yararlanabilirsiniz. Bildirilen adreste kayıtlı kişi bulunması halinde veya yurt dışı adres bildirimi için bu hizmetten yararlanılamaz.
📍 "Sadece kendim için adres bildiriminde bulunacağım." ya da "Kendim ve aynı konutu paylaştığım aile fertleri için adres bildiriminde bulunacağım." seçeneğini seçin.
📍 Taşınma Tarihi doldurulmalıdır. (Taşınma tarihini giriniz. Bu alan tarih seç özelliği kullanılarak ya da GG/AA/YYYY biçiminde doldurulmalıdır)
📍 Yerleşim Yeri Adresi bilgileri tek tek doldurulmalıdır. (İl, ilçe)
📍 Bildirim yöntemini seçmelisiniz. Mobil İmza, Elektronik İmza veya SMS ile Doğrulama
📍 Bu adımdan sonra işlemi onaylayıp bildirimde bulunmuş olacaksınız.
📍 Adres değişikliği için üst seviye güvenlik araçlarından birini kullanmanız gerekir.
Bunlar:
◾ Mobil imza
◾ Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş elektronik sertifika hizmet sağlayıcısından edinilmiş geçerli ve nitelikli bir elektronik sertifika
◾ e-Devlet Kapısı kullanıcı şifresi ve SMS doğrulama yöntemi
(Kaynak: Takvim Foto Arşivden alınmıştır.)