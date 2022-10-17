En az 13 BİN 700 TL maaşla SUBAY ALIMI başladı! 27 yaş altı LİSANS MEZUNU olmak yeterli...Başvuru için SON GÜNLER!

MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY BAŞVURUSUNDA YAŞ ŞARTI NEDİR?

Lisans düzeyinde mezunlar için başvuru yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşından büyük olmamak, Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için başvuru yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibariyle 32 yaşından büyük olmamak, tıpta uzmanlık eğitimi almış olanlar için başvuru yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibariyle 35 yaşından büyük olmamak şartları aranmaktadır.