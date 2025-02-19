Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dar gelirli vatandaşlara sosyal konut kampanyasının yanı sıra Emlak Konut'un da diğer gelir grupları için yeni bir kampanyayı bugün duyuracağını açıkladı.

Bakan Kurum, "Sektörün hareketliliğini artıracak bir diğer kampanyayı da Emlak Konut'umuzla başlatıyoruz. Nasıl dar gelirli vatandaşlarımıza uygun ödeme imkânlarıyla konut sunuyorsak, bu kampanyada da Emlak Konut projelerini diğer gelir gruplarındaki vatandaşlarımıza, uygun vade oranlarıyla, gerek düşük peşinat, gerek peşinatsız kazançlı bir yatırım imkanı olarak sunuyoruz. Yarın (bugün) başlayacak kampanyamızın tüm detaylarını Emlak Konut'umuz duyuracak" diye konuştu.

DÜŞÜK FAİZ, PEŞİNATSIZ SEÇENECEK Orta gelir grubuna yönelik hazırlanan kampanya, düşük faiz oranı ve peşinatsız seçenek sunacak. Ayrıca kampanya koşulları arasında düşük peşinatlı seçenek de bulunacak. Kampanyanın tüm detayları Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz tarafından açıklanacak ve satışlar da bugün itibarıyla başlayacak. Emlak Konut'un şu anda İstanbul, Ankara, Denizli, İzmir, Antalya ve Balıkesir'de projeleri bulunuyor. Kampanya kapsamında bu illerde yer alan 20'nin üzerinde projenin yer alması bekleniyor.

FAİZ 1,5 SEVİYESİNE İNECEK Kampanya kapsamında faiz yüzde 1.5 seviyesine inecek. Şu anda en düşük konut kredi faizi yüzde 2.79. Faiz maliyetini büyük ölçüde düşürecek kampanya sayesinde vatandaşın konuta erişimi kolaylaşacak. Kampanya, hem Emlak Konut projelerinde hem de gelir paylaşım projelerinde uygulanacak.