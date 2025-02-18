Başakşehir’de maganda dehşeti: Kadın sürücünün aracına saldırdı

İstanbul'da otomobiliyle ilerleyen Benazir S.D. isimli kadın yol vermediği için selektör yaptığı Serkan Z. (39) tarafından trafikte saldırıya uğradı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobiliyle trafikte ilerleyen bankacı Benazir S.D., kendisine yol vermeyen 06 DJJ 785 plakalı aracın sürücüsüne selektör yaptı.

SELÖKTERE SİNİRLENDİ ARABAYA SALDIRDI Bu duruma sinirlenen sürücü, kadının aracının önünü kesti. Tehditler savuran maganda kadın sürücünün aracına saldırdı. Aracın aynasını yumruklayarak kıran ve kapısını tekmeleyen maganda daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Olay anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.