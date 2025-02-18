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Başakşehir'de maganda dehşeti: Kadın sürücünün aracına saldırdı

Başakşehir'de bir kadın sürücü Serkan Z. isimli şahıs tarafından saldırıya uğradı. Aracın önünü kesen ve aynasını kırarak kapısını tekmeleyen saldırgan, polis tarafından yakalandı. Saldırı anı kameraya yansıdı.

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Giriş Tarihi :18 Şubat 2025 , 17:01 Güncelleme Tarihi :18 Şubat 2025 , 17:01
Başakşehir’de maganda dehşeti: Kadın sürücünün aracına saldırdı

İstanbul'da otomobiliyle ilerleyen Benazir S.D. isimli kadın yol vermediği için selektör yaptığı Serkan Z. (39) tarafından trafikte saldırıya uğradı.

Başakşehir’de maganda dehşeti: Kadın sürücünün aracına saldırdı

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobiliyle trafikte ilerleyen bankacı Benazir S.D., kendisine yol vermeyen 06 DJJ 785 plakalı aracın sürücüsüne selektör yaptı.

Başakşehir’de maganda dehşeti: Kadın sürücünün aracına saldırdı

SELÖKTERE SİNİRLENDİ ARABAYA SALDIRDI

Bu duruma sinirlenen sürücü, kadının aracının önünü kesti. Tehditler savuran maganda kadın sürücünün aracına saldırdı. Aracın aynasını yumruklayarak kıran ve kapısını tekmeleyen maganda daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Başakşehir’de maganda dehşeti: Kadın sürücünün aracına saldırdı

Olay anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Başakşehir’de maganda dehşeti: Kadın sürücünün aracına saldırdı

SALDIRGAN YAKALANDI

Olayın ardından emniyete giden kadın sürücünün şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada aracın plakasından saldırganın kimliği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan bankacı Serkan Z. emniyete götürüldü.

Başakşehir’de maganda dehşeti: Kadın sürücünün aracına saldırdı

Burada ifadesi alınan şüpheli 'Mala zarar verme', 'Tehdit ve hakaret' suçlarından hakkındaki adli işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen saldırgan Serkan Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serkan Z.'nin poliste daha önceden 2 suç kaydı olduğu belirlendi.