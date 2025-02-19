Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dar gelirli vatandaşlara sosyal konut kampanyasının yanı sıra Emlak Konut'un da diğer gelir grupları için yeni bir kampanyayı bugün duyuracağını açıkladı.
Bakan Kurum, "Sektörün hareketliliğini artıracak bir diğer kampanyayı da Emlak Konut'umuzla başlatıyoruz. Nasıl dar gelirli vatandaşlarımıza uygun ödeme imkânlarıyla konut sunuyorsak, bu kampanyada da Emlak Konut projelerini diğer gelir gruplarındaki vatandaşlarımıza, uygun vade oranlarıyla, gerek düşük peşinat, gerek peşinatsız kazançlı bir yatırım imkanı olarak sunuyoruz. Yarın (bugün) başlayacak kampanyamızın tüm detaylarını Emlak Konut'umuz duyuracak" diye konuştu.
Ataşehir'deki Emlak Konut GYO Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, kampanyanın detaylarını açıkladı. Yılmaz, Emlak Konut olarak 72 yıllık köklü geçmişleriyle gayrimenkul sektöründe değer üretmeye devam ettiklerini söyledi. Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yürüttükleri çalışmalarla, şehirleri daha yaşanabilir hale getirmek için güçlü adımlar attıklarını ifade etti.
Gayrimenkul sektörünün genel durumu, 2024'teki başarıları ve 2025 hedefleri hakkında bilgiler veren Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon konut satışının gerçekleştiğini, bu satışların 484 bininin ilk el, 994 bininin ise ikinci el satışlardan oluştuğunu dile getirdi.
Yılmaz, TÜİK'in açıkladığı 2025 yılı Ocak ayı verilerine göre, ülke genelinde konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,7 oranında artarak 112 bin 173'e ulaştığını belirterek, "Önümüzdeki yıllarda konut ihtiyacının artarak devam edeceği öngörülüyor. TÜİK verilerine göre, 2030 yılında Türkiye'nin nüfusu 88 milyonu aşacak. Bu büyüme, konut sektöründe yeni taleplerin oluşacağı anlamına gelmektedir." ifadelerini kullandı.
25 FARKLI PROJE
Emlak Konut'un 2024'ü güçlü bir finansal performansla tamamladığını kaydeden Yılmaz, 2025'te daha büyük hedeflere ulaşmayı amaçladıklarını, bu kapsamda 45 yeni ihale tamamlamayı ve 7 bin 522 bağımsız bölüm satışını gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Yılmaz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinasyonunda gayrimenkul sektörüne katkı sunmaya devam ettiklerini aktararak, şöyle devam etti:
"Bu kapsamda, Sayın Bakanımızın dün açıkladığı gibi, dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olmasına imkan tanıyacak projenin, TOKİ tarafından yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Biz de Emlak Konut olarak, gayrimenkul sektörüne katkı sağlamak ve farklı gelir gruplarına hitap etmek amacıyla 'Kazançlı Yatırım Kampanyası'nı başlatıyoruz. Kampanyamız kapsamında, 25 farklı projemizde ev sahibi olmak isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor, sektöre ivme kazandırıyoruz."
3 FARKLI MODEL BULUNUYOR
Yılmaz, kampanyanın detaylarını paylaşarak, Emlak Konut olarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşların ihtiyaç duyduğu finansman modellerine yenilerini eklediklerini dile getirdi. Bu kampanyanın, İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25 projeyi kapsayan 3 farklı ödeme seçeneği sunduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:
BİRİNCİ MODEL
"Birinci modelde, peşinatsız azalan taksit seçeneği bulunuyor. Hayallerindeki eve kavuşmak isteyen vatandaşlarımız, peşinat ödemeden ev sahibi olabilir ve taksitleri her geçen ay azalarak devam eder. Aylık yüzde 0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği sunuyoruz.
İKİNCİ MODEL
İkinci modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanıyor, böylece ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız ilk yılı taksit ödemesi yapmadan geçirebiliyor. Bu sayede alıcılar, toplamda yüzde 12 oranında bir kazanç elde ediyor. Ayrıca, aylık yüzde 1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkanı sunuluyor.
ÜÇÜNCÜ MODEL
Üçüncü modelimizde ise, Emlak Konut olarak, ev sahibi olmak isteyenlere leasing destekli finansman modeli sunuyoruz. Bu model, uzun vadeli ve esnek ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmayı daha kolay ve erişilebilir hale getiriyor. Leasing destekli finansman modelimizde, peşinat ödemeden veya tercih ettiğiniz peşinat tutarıyla, evin satış bedelinin tamamı için Emlak Katılım Bankamız ile birlikte finansman imkanı sağlıyoruz. Bu sayede, ödeme planınızı bütçenize göre esnek bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Ayrıca 120 aya kadar vade imkanı da sunulmaktadır."
SON TARİH 23 MART
Yılmaz, sağlanan tüm imkanlarla, kampanyadaki satışların sınırlı sürede ve sınırlı sayıda olduğunu belirterek, ev almak isteyenler için son başvuru tarihinin 23 Mart 2025 olduğunu ifade etti.
Yeni fırsatların büyük ilgi göreceğine ve sektöre hareketlilik kazandıracağına inandığını anlatan Yılmaz, desteklerinden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'a, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına ve sektördeki paydaşlara teşekkür etti.
Yılmaz, kampanya hakkında detaylı bilgi almak isteyenlerin, Emlak Konut'un internet sitesinden, çağrı merkezlerinden veya satış ofislerinden alabileceklerini sözlerine ekledi.
VATANDAŞLAR NASIL BAŞVURUCAKLAR?
Ataşehir'deki Emlak Konut GYO Genel Merkezi'nde orta gelir grubuna yönelik hazırlanan kampanyayla ilgili düzenlenen toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yılmaz, kampanyanın detayları hakkında da bilgi verdi.
Yılmaz, birinci modelde aylık yüzde 0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği sunulduğunu, ikinci modelde ise ilk 12 ayda taksit ödemelerinin Emlak Konut tarafından karşılandığını aktararak, üçüncü modelde de 120 aya kadar vade imkanı sağlandığını hatırlattı. Başvuruların açık satış yöntemiyle yapılacağını belirten Yılmaz, vatandaşların satış ofislerine giderek ödeme yapabileceklerini ve dairelerini satın alabileceklerini söyledi. Yılmaz, önce gidenin daireyi alacağını dile getirerek, "Kampanya kapsamında yaklaşık 4 bin 500 bağımsız bölüm satışa sunuldu. Başvurular 23 Mart 2025 tarihine kadar devam edecek. Yıl içerisinde farklı kampanyalar düzenlemeyi de planlıyoruz." diye konuştu.
1+1'DEN 5+1'E KADAR DAİRE SEÇENEKLERİ
Kampanyanın finansmanı hakkında bilgi veren Yılmaz, "İlk iki modelde Emlak Konut borçlandırmasıyla süreci yürütüyoruz, bu nedenle vade farklarını düşük tutabiliyoruz. Üçüncü modelde ise Emlak Katılım Bankası üzerinden leasing yöntemiyle borçlandırma yapılıyor. Buradaki oranlar 1,89 seviyesinde, yani piyasa koşullarının oldukça altında." şeklinde konuştu.
Alt gelir grubundaki vatandaşlar için TOKİ tarafından yürütülen sosyal konut projelerinin devam ettiğini hatırlatan Yılmaz, "Emlak Konut projelerinde ise ödeme koşullarını vatandaşlar kendileri belirleyebilecek. Vatandaşlarımız, kendi imkanlarına göre uygun taksit seçeneklerini seçerek 1+1'den 5+1'e kadar farklı daire seçeneklerinden faydalanabiliyor." ifadelerini kullandı.
Kampanyada ilk evini alacaklara öncelik verilip verilmeyeceği sorusuna ise Yılmaz, "Sosyal konut projelerinde bu tür sınırlamalar olabilir ancak bizim kampanyamızda böyle bir sınırlama yok." yanıtını verdi.
EN DÜŞÜK FİYATLI KONUT NE KADAR?
Yasir Yılmaz, kampanya kapsamındaki en düşük fiyatlı konutun 5 milyon 650 bin lira olduğunu belirterek, İstanbul'da da bu fiyata dairelerin bulunduğunu aktardı.
Ödeme koşullarıyla ilgili olarak ise Yılmaz, "60 aylık ödeme planıyla ikinci modelde bir peşinat ödeyerek 61 bin 598 liradan başlayan taksitlerle 6 milyon liralık bir daire satın alınabiliyor." dedi.
Azalan taksit modeline ilişkin detayları da paylaşan Yılmaz, "Örnek olarak, ilk ay 100 bin lira ödeyen bir kişi, 6'ncı ay ile 18'inci ay arasında bir ara ödeme yapacak. 60'ıncı ayda ise aylık taksit 80 bin liraya kadar düşecek. Yani birinci aydan itibaren sürekli azalan bir ödeme planı olacak. Bu kampanya kapsamında 48 ay ve 60 ay gibi farklı seçenekler mevcut." diye konuştu.
Yoğun talep beklediklerini dile getiren Yılmaz, "4 bin 500 bağımsız bölümün hızlı bir şekilde satılacağını öngörüyoruz. Talebin fazla olması durumunda paydaşlarımızla süreci tekrar değerlendirip devam edebiliriz." şeklinde konuştu.
Başvuruların bugünden itibaren başladığını açıklayan Yılmaz, şöyle devam etti:
"En düşük fiyatlı daire İstanbul'da Arnavutköy projesinde. Hem Avrupa Yakası'nda hem Anadolu Yakası'nda çok farklı projelerde dairelerimiz mevcut. Bu sene teslim edeceğimiz projeler de var. Yeni başlayıp 3 yıl içinde teslim edeceğimiz projeler olduğu gibi, 4-5 ay içinde teslim edilecek projelerimiz de var."
Yılmaz, faiz indirimlerinin de kampanyaya katkı sağlayacağını vurgulayarak, şu anki mevcut durumu dikkate alarak bir kampanya hazırladıklarını, önümüzdeki dönemde yeni gelişmelere göre farklı kampanyalar sunmayı planladıklarını kaydetti.
Ödemelerin gecikmesi durumunda sözleşmede cezai şartlar bulunduğunu aktaran Yılmaz, "Emlak Konut borçlanmalı sistemde gecikmeler Emlak Konut tarafından takip edilecek. Leasing modelinde ise gecikmeler Emlak Katılım Bankası tarafından takip edilecek." bilgisini verdi.
TESLİME HAZIR PROJELER VAR MI?
Yılmaz, devam eden ve yakın zamanda teslim edilecek projelere ilişkin de bilgi vererek, şöyle konuştu:
"Şu anda Fikirtepe Projesi'nde teslime hazır dairelerimiz var. Batı Yakası Projesi'nin bir kısmı teslim edilebilir durumda. Yeni Levent Projesi kısa süre içinde teslim edilecek. Balıkesir'de 2-3 ay içinde teslim edilebilecek projelerimiz var. İzmir'de ise Alsancak Projemizde teslimler başladı. Çağrı merkezlerinden vatandaşlarımız çok daha detaylı bilgi alabilirler."
Şu an yalnızca Emlak Katılım Bankası ile çalıştıklarını belirten Yılmaz, özel bankalarla görüşmelerinin sürdüğünü dile getirdi.
Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, aynı aileden kaç kişinin başvuracağı konusunda bir sınır olmadığını aktararak, "Emlak Konut projesinde böyle bir kısıtlama yok. Dinamik bir süreç yönetiyoruz. Önümüzdeki süreçte aldığımız yeni arsalarla birlikte projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Sektörün hareketleneceğine inanıyoruz. Türkiye genelinde konut ihtiyacının arttığını görüyoruz ve bu doğrultuda üretmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU PROJELER HANGİLERİ?
YENİŞEHİR ARNAVUTKÖY EVLERİ - Arnavutköy, İstanbul
YENİ FİKİRTEPE İstanbul/Kadıköy
BALIKESİR EMLAK KONUTLARI Balıkesir, Altıeylül
KUZEY ADALAR İstanbul , Kartal
ALLSANCAK İzmir, Alsancak
BARBAROS 48 İstanbul/Beşiktaş
BATIYAKASI İstanbul/Kartal
EBRULİ KAYAŞEHİR İstanbul/Başakşehir
EVORA İZMİR İzmir
TUAL ASYA İstanbul , Sancaktepe
BAŞAKŞEHİR AVRASYA KONUTLARI CADDE İstanbul , Başakşehir
GÖLYAKA İSTANBUL İstanbul, Avcılar
GÖKTÜRK KEMER EVLERİ İstanbul , Eyüpsultan
ODAK İSTANBUL İstanbul , Bağcılar
HAYAT FLORA İstanbul, Küçükçekmece
MAJÖR GÖLYAKA İstanbul/Avcılar
MEYDAN BAŞAKŞEHİR İstanbul, Başakşehir
NEZİHPARK BAHÇEKENT İstanbul/Başakşehir
NİDAPARK İSTİNYE İstanbul, Sarıyer
PARK YAŞAM ANTALYA Antalya, Aksu
PARK YAŞAM ÇINARKÖY İstanbul , Çekmeköy
SENFONİ ETİLER İstanbul , Etiler
TUAL GÖLYAKA İstanbul, Avcılar
VADİ PANORAMA İstanbul , Kağıthane
YENİ LEVENT İstanbul/Sarıyer
BAKAN KURUM'DAN PAYLAŞIM
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Konut tarafından orta gelir grubuna yönelik başlatılan ve bugün tanıtımı yapılan "Kazançlı Yatırım Kampanyası" ile TOKİ tarafından dar gelirliler için başlatılacak yeni sosyal konut kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, deprem bölgesinde tarihte eşine az rastlanır bir yeniden inşa ve ihya çalışmasını yaptıklarını hatırlatan Kurum, yıl sonuna kadar vatandaşların tamamını yuvalarına kavuşturacaklarını belirtti.
Bakan Kurum, deprem bölgesindeki faaliyetleri sürdürürken, başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerdeki konut ve kira sorununa da neşter atacaklarını aktararak, "Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz yeni konut kampanyasının detaylarını açıkladı. Emlak Katılım Bankamızın da katkılarıyla orta gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacağız." açıklamasında bulundu.
TOKİ'nin başlatacağı kampanya hakkında da bilgi veren Kurum, şunları kaydetti:
"Yıl sonunda duyuracağımız ve hazırlıklarını sürdürdüğümüz sosyal konut kampanyamızla dar gelirli vatandaşlarımıza yeni yuva imkanları sağlayacağız. Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz ise arsa maliyetlerini düşürecek bir çalışma yürütüyor. Bu çalışma konut fiyatlarını da etki edecek önemli bir çalışma olacak. İstanbul'da, Ankara'da ve diğer tüm şehirlerde vatandaşlarımız güvenli, sağlam ve uygun fiyatlı konutlara kavuşuncaya kadar durmayacağız."