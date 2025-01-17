Emevi Camii’nde cuma namazı kılan Suriyeliler PKK’yı lanetledi

SİYASETLE ÇIKMAZLARSA SİLAHLA ÇIKARIRIZ

Onlar din düşmanı. PKK-YPG oradaki halkı temsil etmiyor. Suriye halkı olarak onları istemiyoruz. Onlar nasıl hayatı seviyorsa biz de ölmeyi seviyoruz. Eğer siyasetle çıkmazlarsa silahla çıkaracağız"