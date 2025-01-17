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Emevi Camii'nde cuma namazı kılan Suriyeliler PKK'yı lanetledi

Baas rejiminin yıkılıp Beşar Esad'ın ülkeden kaçmasının ardından özgürlüğüne kavuşan Suriyeliler Emevi Camii'ne akın ediyor. Restorasyona girecek olan Emevi Camii'nde kılınan son cuma namazının ardından terör örgütü PKK lanetlendi. Caminin giriş kapısında toplanan Suriyeliler, "PKK-YPG terör örgütü bölücüdür. Suriye'yi terk et" yazılı dövizler açarak terör karşıtı slogan attı.

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Giriş Tarihi :17 Ocak 2025 , 16:02 Güncelleme Tarihi :17 Ocak 2025 , 16:44
Emevi Camii’nde cuma namazı kılan Suriyeliler PKK’yı lanetledi

Emevi Camii'nde cuma namazı kılan Suriyeliler terör örgütü PKK'yı lanetledi.

Emevi Camii’nde cuma namazı kılan Suriyeliler PKK’yı lanetledi

RESTORASYON ÖNCESİ SON CUMA

Suriye'nin başkenti Şam'da 61 yıllık Baas rejimi döneminde ibadet özgürlüğünün kısıtlandığı tarihi Emevi Camii'nde restorasyon öncesi son cuma namazı kılındı.

Emevi Camii'nde cuma namazı kılan Suriyeliler PKK'yı lanetledi

Emevi Camii’nde cuma namazı kılan Suriyeliler PKK’yı lanetledi

Restorasyon nedeniyle bir süre kapalı tutulacak olan camiye Suriyeliler yoğun ilgi gösterdi. Yüzlerce kişinin yan yana saf tuttuğu camiye gelen halk, fotoğraf çektirdi.

Emevi Camii’nde cuma namazı kılan Suriyeliler PKK’yı lanetledi

BÖLÜCÜ PKK SURİYE'Yİ TERK ET

Cuma namazı sonrası caminin giriş kapısında toplanan bir grup kalabalık, terör örgütü PKK ve YPG'yi lanetledi. "PKK-YPG terör örgütü bölücüdür. Suriye'yi terk et" yazılı dövizler taşıyan kalabalık, terör karşıtı slogan attı.

Emevi Camii’nde cuma namazı kılan Suriyeliler PKK’yı lanetledi

Grup adına konuşan Münbiçli bir kişi şunları söyledi:

"Suriye'nin kuzeyinden terör örgütü PKK ve YPG'nin çıkarılmasını istiyoruz. Biz Kamışlılıyız, Hasekeliyiz, Münbiçliyiz. Biz onların buradaki varlığını istemiyoruz.

Emevi Camii’nde cuma namazı kılan Suriyeliler PKK’yı lanetledi

SİYASETLE ÇIKMAZLARSA SİLAHLA ÇIKARIRIZ

Onlar din düşmanı. PKK-YPG oradaki halkı temsil etmiyor. Suriye halkı olarak onları istemiyoruz. Onlar nasıl hayatı seviyorsa biz de ölmeyi seviyoruz. Eğer siyasetle çıkmazlarsa silahla çıkaracağız"