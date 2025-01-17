Emevi Camii’nde cuma namazı kılan Suriyeliler PKK’yı lanetledi

Emevi Camii'nde cuma namazı kılan Suriyeliler terör örgütü PKK'yı lanetledi.
RESTORASYON ÖNCESİ SON CUMA
Suriye'nin başkenti Şam'da 61 yıllık Baas rejimi döneminde ibadet özgürlüğünün kısıtlandığı tarihi Emevi Camii'nde restorasyon öncesi son cuma namazı kılındı.
Restorasyon nedeniyle bir süre kapalı tutulacak olan camiye Suriyeliler yoğun ilgi gösterdi. Yüzlerce kişinin yan yana saf tuttuğu camiye gelen halk, fotoğraf çektirdi.
BÖLÜCÜ PKK SURİYE'Yİ TERK ET
Cuma namazı sonrası caminin giriş kapısında toplanan bir grup kalabalık, terör örgütü PKK ve YPG'yi lanetledi. "PKK-YPG terör örgütü bölücüdür. Suriye'yi terk et" yazılı dövizler taşıyan kalabalık, terör karşıtı slogan attı.
Grup adına konuşan Münbiçli bir kişi şunları söyledi:
"Suriye'nin kuzeyinden terör örgütü PKK ve YPG'nin çıkarılmasını istiyoruz. Biz Kamışlılıyız, Hasekeliyiz, Münbiçliyiz. Biz onların buradaki varlığını istemiyoruz.