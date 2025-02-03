Ege Denizi’ndeki deprem fırtınası Türkiye’de yıkıcı olur mu? Beklenen Marmara depremini tetikler mi?

Burada 1956 yılında bir deprem olmuş 7,5 büyüklüğünde. Bu depremden sonra bizim Ege kıyılarında Bodrum taraflarında 1-2 metreye varan tsunami gerçekleşmiş. Yani büyük ölçekte bir etkileri olmayacak Türkiye açısından burada büyük bir deprem olsa bile. Daha çok Santorini Adası ve etrafındaki dar ölçekteki yerleşimleri doğrudan ilgilendiren bir yer burası.

Bizim Güney Ege kıyıları hem Girit tarafları Yunanistan'ın kıyıları tsunami etkisini görebilir. Deprem silsilesi büyürse bizim Ege kıyılarında bu tür problemler olur. O yüzde belki de tedbir anlamında bizim Güney Ege kıyılarındaki insanların biraz daha kıyıda içeride durmalarında fayda var bugünlerde.

"ÇOK DİKKATE ALMAK GEREKİYOR"

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Hem Yunanistan hem Türkiye bir deprem bölgesi. Ege Bölgesi'nde tsunami tehlikesi de var. Bu bölgede 6 tane büyük volkan var. Tarihsel dönem içinde de faaliyete geçmiş ama en sabıkalı yer şimdiki deprem fırtınasının olduğu yer ve Santorini Adası. Böyle bir yerdeki aktiviteyi çok dikkate almak gerekiyor. Çünkü bunlar suskun volkanlardı sönmüş volkanlar değil bunlar. Bu aktivite volkanizmaya işaret olabilir. En büyük 5 civarında kalabilir. Ama aylarca sürebilir bu deprem aktivitesi.