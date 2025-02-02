81 ilde sosyal konut seferberliği! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı düğmeye bastı... Valiliklere genelge gitti

NÜFUSA GÖRE KONUT YAPILACAK... NÜFUSU 10 BİNDEN FAZLA OLAN İLÇELERE EN AZ 500 KONUT



Kent merkezi ve ilçe merkezlerinde, nüfusu 10 bin ve daha az olan ilçeler için en az 100 konut, nüfusu 10 binden fazla olan ilçeler için ise en az 500 konut yapımının planlandığı vurgulandı.