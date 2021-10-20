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e-Devlet'ten yeni uygulama! 21 Aralık'ta hizmete giriyor! Elektronik imza için yeni dönem

Son dakika haberi... Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı olan ve vatandaşın gündelik yaşamını kolaylaştıran e-Devlet, yeni bir hizmeti daha devreye alıyor. 21 Aralık 2021'den itibaren elektronik imza başvurularının e-Devlet kapısı hizmetleri üzerinden yapılabileceği belirtildi. Yeni uygulama ile beraber e-imza almak isteyenlerin artık başvuru merkezlerine gitmelerine gerek kalmayacak.

20.10.2021 13:01 - Son Güncelleme: 20.10.2021 13:01
e-Devlet’ten yeni uygulama! 21 Aralık’ta hizmete giriyor! Elektronik imza için yeni dönem

e-Devlet kapısında sunulan hizmetlere bir yenisi daha ekleniyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan düzenleme kapsamında, e-imza almak isteyenler artık başvuru merkezlerine gerek kalmadan 21 Aralık 2021 Salı gününden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek. Ayrıca TC kimlik kartları, elektronik imza atabilmek için kullanılabilecek.

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e-Devlet’ten yeni uygulama! 21 Aralık’ta hizmete giriyor! Elektronik imza için yeni dönem

E-İmzaTR Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kılıç, yaptığı açıklamada, Türkiye'de 5 milyonun üzerinde elektronik imza kullanıcısının olduğunu ve her geçen gün arttığını söyledi.

e-Devlet’ten yeni uygulama! 21 Aralık’ta hizmete giriyor! Elektronik imza için yeni dönem

"KİMLİK DOĞRULAMA UZAKTAN"
21 Aralık 2021 tarihinden itibaren e-imza başvurularının e-devlet kapısı üzerinden yapılabileceğini ifade eden Kılıç, "E-imza edinme sürecini her ne kadar 15 dakikada sonuçlandırsak da, yüz yüze kimlik doğrulama zorunluluğundan dolayı vatandaşlarımız bizzat başvuru merkezimize gelmek zorundalar.

e-Devlet’ten yeni uygulama! 21 Aralık’ta hizmete giriyor! Elektronik imza için yeni dönem

Bu durum e-imza almak isteyen vatandaşlarımız için büyük bir zaman kaybına yol açıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan yönetmenlikle değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle 21 Aralık 2021 tarihinden itibaren kimlik doğrulama işlemleri artık uzaktan yapılabilecek" dedi.

e-Devlet’ten yeni uygulama! 21 Aralık’ta hizmete giriyor! Elektronik imza için yeni dönem

"BU YÖNTEMLE TASARRUF SAĞLANACAK"
Kılıç, "Resmi Gazete de yayımlanan yönetmenliğe göre; e-imza başvuruları e-devlet üzerinden yapılacağı gibi, yapay zekâ yöntemi ve video konferans yöntemiyle de yapılabilecek.

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