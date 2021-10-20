e-Devlet’ten yeni uygulama! 21 Aralık’ta hizmete giriyor! Elektronik imza için yeni dönem

e-Devlet kapısında sunulan hizmetlere bir yenisi daha ekleniyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan düzenleme kapsamında, e-imza almak isteyenler artık başvuru merkezlerine gerek kalmadan 21 Aralık 2021 Salı gününden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek. Ayrıca TC kimlik kartları, elektronik imza atabilmek için kullanılabilecek.