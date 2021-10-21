Altın fiyatı İki ateş arasında kaldı! Kuyumcudan altın almak cesaret ister! 22 ayar bileziğin gramı kaç TL? Çeyrek altın gram altın anlık...

22 ayar bileziğin gramı kaç TL? Çeyrek altın gram altın anlık fiyatları vatandaşın radarında. Son günlerde düşük seviyelerde gelişen altının şimdi ise rekora koşması akılları yerinden etti. İki ateş arasında kalan altın fiyatları, alıcısını da satıcısını da titretti. İç ve dış pazarlarda yaşanan ekonomik ilerlemelerle eş güdümlü fiyatı gün içerisinde çoğu kez değişime uğrayan ve yurttaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının fiyatları merak ediliyor. Bu amaçla alış ve satış fiyatları ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler amacıyla 21 Ekim 2021 Perşembe serbest pazar güncel altın fiyatları haberimizde. Peki, çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu?