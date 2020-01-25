Dünya basını Elazığ'daki depremi böyle duyurdu
Elazığ Sivrice'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Depremde 22 kişi hayatını kaybetti, 1031 kişi yaralandı. Depremin ardından enkaz altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları sürerken, uluslararası ajanslar da Elazığ'dan çarpıcı fotoğraflar servis etmeye devam ediyor. İşte dünya basınından Elazığ haberleri...
25.01.2020 15:47
- Son Güncelleme: 25.01.2020 15:53
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün akşam saat 20.55'te meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem, dünyada da büyük yankı uyandırdı.
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