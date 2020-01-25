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Dünya basını Elazığ'daki depremi böyle duyurdu

Elazığ Sivrice'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Depremde 22 kişi hayatını kaybetti, 1031 kişi yaralandı. Depremin ardından enkaz altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları sürerken, uluslararası ajanslar da Elazığ'dan çarpıcı fotoğraflar servis etmeye devam ediyor. İşte dünya basınından Elazığ haberleri...

25.01.2020 15:47 - Son Güncelleme: 25.01.2020 15:53
Dünya basını Elazığ'daki depremi böyle duyurdu

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün akşam saat 20.55'te meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem, dünyada da büyük yankı uyandırdı.

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Dünya basını Elazığ'daki depremi böyle duyurdu

Dünya basını da felakete geniş yer ayırırken, uluslararası ajanslar ve gazeteler, bölgeden geçtikleri fotoğraflarla gelişmeleri duyurdu.

Dünya basını Elazığ'daki depremi böyle duyurdu

Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarının sürdüğüne dikkat çeken yabancı basın organları, yaşananları "Türkiye'nin doğusunda şiddetli deprem" başlığıyla duyurdu.

Dünya basını Elazığ'daki depremi böyle duyurdu

Reuters haber ajansının fotoğrafçısına yansıyan görüntülerde, arama kurtarma ekipleri, göçük altından çıkardığı bir yaralıyı taşıyor.

Dünya basını Elazığ'daki depremi böyle duyurdu

Yaralının taşınması için pek çok görevlinin seferber olduğu görülüyor.

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