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Deprem vergileriyle neler yapıldı ve yapılıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklündeki deprem sonrası, özellikle provokasyon peşindeki bazı kesimler 'deprem vergileri ne oldu?' tartışması çıkartarak algı operasyonu yapmaya çalıştı. Peki deprem vergileri ile neler yapıldı? İşte toplanan deprem vergileri ile yapılanlar.

25.01.2020 16:05 - Son Güncelleme: 25.01.2020 16:06
Deprem vergileriyle neler yapıldı ve yapılıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Elazığ'daki yaşanan ve tüm Türkiye'yi yasa boğan deprem sonrası bazı kesimler 'Deprem paraları ne oldu?' tartışması başlatarak algı operasyonuna peşine düştü.

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Deprem vergileriyle neler yapıldı ve yapılıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı

İşte deprem ile ilgili yapılan çalışmalardan bazıları....

-1999'dan bugüne riskli olan konutlarda oturan 22 milyon vatandaşın depreme dayanıklı konutlarda oturması sağlandı.

-Kentsel dönüşüm kira yardımları kapsamında 11 milyar TL kira yardımı yapıldı

Deprem vergileriyle neler yapıldı ve yapılıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı

-Van'da 26 bin 500 konut ve 53 tane okul camiler, park ve bahçeler ile altyapı sistemleri yapıldı. Şehre içme suyu tesisatı yapıldı.

-2012'den sonra 1 milyon 166 bin bağımsız birimin dönüşümü başlatıldı. Bununla beraber 730 bin bina denetlendi ve 330 bin binanın denetimi devam ediyor.

Deprem vergileriyle neler yapıldı ve yapılıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı

-Türkiye'nin kamu binalarında büyük bir revizyon yapıldı. 43 binden fazla konut, okul, sosyal donatı, hastane, eğitim alanı yapıldı.

TOKİ, konut yenileme ve sosyal konut projeleri kapsamında, depremde evi hasar gören vatandaşlar için 1 Mayıs 2003'teki Bingöl depremi sonrasında toplam tutarı 110 milyon TL'yi bulan 19 projeyi hayata geçirdi. 2 bin 857 konut, bir ilkokul ve bir lise, belediye için çok amaçlı bir salon, atık su arıtma tesisi, cami ve karakol inşaatı yapıldı.

Deprem vergileriyle neler yapıldı ve yapılıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı

-19 Mayıs 2011'de Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen depremden sonra 928 afet konutunu 6 ay sürede tamamlayarak hak sahiplerine teslim edildi. Ayrıca Simav'da 5 lise, 3 ilköğretim, 4 atölye, anaokulu, halk eğitim merkezi, hükümet konağı ve ticaret merkezini inşa edildi.

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