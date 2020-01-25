Deprem vergileriyle neler yapıldı ve yapılıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı

-Türkiye'nin kamu binalarında büyük bir revizyon yapıldı. 43 binden fazla konut, okul, sosyal donatı, hastane, eğitim alanı yapıldı.

TOKİ, konut yenileme ve sosyal konut projeleri kapsamında, depremde evi hasar gören vatandaşlar için 1 Mayıs 2003'teki Bingöl depremi sonrasında toplam tutarı 110 milyon TL'yi bulan 19 projeyi hayata geçirdi. 2 bin 857 konut, bir ilkokul ve bir lise, belediye için çok amaçlı bir salon, atık su arıtma tesisi, cami ve karakol inşaatı yapıldı.