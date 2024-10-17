Domuz etinden köfte, at eti eşek eti derken bu kez de geyik etinden sucuk! Operasyonda ele geçirildi

Kaçak avlanma yapan kişilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda geyik kafası, geyik eti ve en çarpıcısı geyik etinden yapılan sucuk ve tavşan eti ele geçirildi! Söz konusu olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken bu kişilere koruma altındaki hayvanları avlama suçundan yarım milyona yakın para cezası uygulandı.
GEYİKLERDEN SUCUK YAPIP SAKLAMIŞLAR
Türkiye dana rostolardan, köftelerden, dönerlerden çıkan domuz etinin şokunu yaşarken Kastamonu'dan gelen haber gündem oldu. Kastamonu'da kaçak avcılık yapan beş kişinin geyik etinden sucuk yapıp vatandaşa yedirdiği tespit edildi.