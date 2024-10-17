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Domuz etinden köfte, at eti eşek eti derken bu kez de geyik etinden sucuk! Operasyonda ele geçirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 Ekim'den bu yana açıkladığı taklit ve tağşiş ürünlerden sonra vatandaş alışveriş yaparken bir kez daha düşünür oldu. Özellikle ünlü markalar olan Köfteci Yusuf'un köftesinde çıkan domuz eti, Arby's'de çıkan tek tırnaklı eti, Arifoğlu'nda çıkan gıda boyası "biz kime nasıl güveneceğiz" sorusunu sordurttu. Taklit ve tağşiş listesi Türkiye gündemindeyken Kastamonu'da yapılan operasyon bu kadarına pes dedirtti. Kaçak av yaptığı tespit edilen kişilerin evinde yapılan aramada geyik etinden sucuk yapıp sattıkları ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :17 Ekim 2024 , 16:57 Güncelleme Tarihi :17 Ekim 2024 , 16:57
Domuz etinden köfte, at eti eşek eti derken bu kez de geyik etinden sucuk! Operasyonda ele geçirildi

Kaçak avlanma yapan kişilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda geyik kafası, geyik eti ve en çarpıcısı geyik etinden yapılan sucuk ve tavşan eti ele geçirildi! Söz konusu olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken bu kişilere koruma altındaki hayvanları avlama suçundan yarım milyona yakın para cezası uygulandı.

Domuz etinden köfte, at eti eşek eti derken bu kez de geyik etinden sucuk! Operasyonda ele geçirildi

GEYİKLERDEN SUCUK YAPIP SAKLAMIŞLAR

Türkiye dana rostolardan, köftelerden, dönerlerden çıkan domuz etinin şokunu yaşarken Kastamonu'dan gelen haber gündem oldu. Kastamonu'da kaçak avcılık yapan beş kişinin geyik etinden sucuk yapıp vatandaşa yedirdiği tespit edildi.

Domuz etinden köfte, at eti eşek eti derken bu kez de geyik etinden sucuk! Operasyonda ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Subaşı köyü Kütüklü tarla mevkisinde N.G, S.K, M.M, N.Ç. ve M.D'nin izinsiz av yaptığını tespit etti.

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