Dolunay'dan etkilenen burçlar hangileri 2023? Yengeç Dolunayı Oğlak, Akrep, Yay, Aslan, Boğa, Kova, Koç burcunu nasıl etkileyecek? Aşk, para, şans...
2023 yılının ilk dolunayı, Yengeç burcunda gerçekleşiyor. Bu kapsamda Dolunay'ın burçlar üzerindeki etkisi merak edilmeye başlandı. Dolunay Yengeç burcunda gerçekleşecek. Astrologlara göre, gerek ilişkilerimizde gerekse alışkanlıklarımızda işlevini bitirmiş her şeyi bırakma zamanını işaret edecek. Peki, Dolunay'dan etkilenen burçlar hangileri 2023? Yengeç Dolunayı Oğlak, Akrep, Yay, Aslan, Boğa, Kova, Koç burcunu nasıl etkileyecek? Aşk, para, şans hangi burçlara vuracak? İşte detaylar...
09.01.2023 18:06 - Son Güncelleme: 09.01.2023 18:06
Tutulmalar ve dolunay astoroglara göre geçmişi geride bırakmak anlamına geliyor. Yengeç burcu Dolunayı'nın 12 burca değişik etkileri olacak. Genel anlamda para, bolluk, bereket konuşuluyor. Peki, Dolunay'dan etkilenen burçlar hangileri 2023? Yengeç Dolunayı Oğlak, Akrep, Yay, Aslan, Boğa, Kova, Koç burcunu nasıl etkileyecek? İşte detaylar...
7 Ocak gece yarısından sonra Yengeç burcunda bir dolunay yaşayacağız. Bu dolunay öncü nitelikte ve su elementli bir burçta olacağından, yoğun etkiler barındırıyor.