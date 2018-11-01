Diyarbakır’da terör örgütüne büyük darbe

Diyarbakır'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri kırsalında Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando Timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla terör örgütü PKK'ye yönelik Bayrak-99 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Tetik-2 operasyonunda 5 ton 239 gram esrar maddesi ele geçirildi. 1 demir kapılı sığınak ise imha edildi.

1 Kasım 2018 Perşembe, 10:06:43 Güncelleme: 10:20:57
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Diyarbakır’da terör örgütüne büyük darbe

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Diyarbakır ili Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 28 Ekim 2018 Pazar günü saat 22.00'dan itibaren Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Komando Timleri, Güvenlik Korucularıyla icrasına başlanılan Bayrak-99 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İbrahim TETİK-2 Operasyonu, 01 Kasım 2018 Perşembe günü saat 02.00 itibariyle başarıyla tamamlanmıştır" denildi.

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Diyarbakır’da terör örgütüne büyük darbe

Açıklamada, operasyon kapsamında Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarınca kullanılan, girişinde demir kapısı bulunan 2x5 m ebatlarında 1 adet boş sığınağın tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildiği,

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Diyarbakır’da terör örgütüne büyük darbe

gerçekleştirilen temas ve adli arama faaliyetlerinde bahse konu sığınak, ağaçlık, çalılık kayalık ile toprağa gömülü vaziyetteki jelikan bidonlar içerisinde, 3 adet mayın el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 430 kilogram amonyum nitrat, 6 adet büyük tüp, 4 adet küçük tüp,

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Diyarbakır’da terör örgütüne büyük darbe

1 adet laptop bilgisayar, şarj adaptörü ve mause, 1 adet mayın EYP başlatıcı madde (50 gram toz TNT), 1 adet güneş paneli, 30 adet büyük pil, 1 adet 4'lü pil bloğu, 220 metre elektrik kablosu, 5 adet terörist kıyafeti, 1 adet şemsiye, 1 adet sırt çantası, 2 adet battaniye, 1 adet termos, 35 adet makas, 1 kutu boya, 1 adet streç film, 46 adet koli bandı,

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Diyarbakır’da terör örgütüne büyük darbe

7 adet elek ile çok sayıda giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildiği, delil niteliğine haiz olan malzemelerin muhafaza altına alınıp, diğer malzemelerin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince yerinde imha edildiği belirtildi.

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