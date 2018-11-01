Diyarbakır’da terör örgütüne büyük darbe
Diyarbakır'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri kırsalında Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando Timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla terör örgütü PKK'ye yönelik Bayrak-99 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Tetik-2 operasyonunda 5 ton 239 gram esrar maddesi ele geçirildi. 1 demir kapılı sığınak ise imha edildi.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Diyarbakır ili Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 28 Ekim 2018 Pazar günü saat 22.00'dan itibaren Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Komando Timleri, Güvenlik Korucularıyla icrasına başlanılan Bayrak-99 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İbrahim TETİK-2 Operasyonu, 01 Kasım 2018 Perşembe günü saat 02.00 itibariyle başarıyla tamamlanmıştır" denildi.
1 adet laptop bilgisayar, şarj adaptörü ve mause, 1 adet mayın EYP başlatıcı madde (50 gram toz TNT), 1 adet güneş paneli, 30 adet büyük pil, 1 adet 4'lü pil bloğu, 220 metre elektrik kablosu, 5 adet terörist kıyafeti, 1 adet şemsiye, 1 adet sırt çantası, 2 adet battaniye, 1 adet termos, 35 adet makas, 1 kutu boya, 1 adet streç film, 46 adet koli bandı,