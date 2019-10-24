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Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya "uyuşturucu" darbesi

Lice ilçesi kırsalında düzenlenen narko-terör operasyonunda 4 ton 562 kilogram esrar ve 184 bin 900 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda tespit edilen, PKK'lı teröristlerce kullanılan iki kış sığınağı ile toprağa gömülü el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi.

24.10.2019 10:06 - Son Güncelleme: 24.10.2019 10:06
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya uyuşturucu darbesi

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen narko-terör operasyonunda 4 ton 562 kilogram esrar ile 184 bin 900 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya uyuşturucu darbesi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, sığınak ve barınakların imha edilmesi, uyuşturucu üretimi ile ticareti yapanlar arasındaki bağın somut delillerle ortaya konulması, gizlenen uyuşturucuların bulunması amacıyla Lice ilçesinin güneyinde kalan dağlık ve kırsal alanda 22 Ekim'de başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar-02 Operasyonu" başarıyla tamamlandı.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya uyuşturucu darbesi

Operasyonda, 4 ton 562 kilogram esrar ile 184 bin 900 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya uyuşturucu darbesi

Suçüstü yakalandılar
İlçeye bağlı Yolçatı köyünde A.B. ve B.B, 6 jelikan bidon içerisindeki 250 kilogram esrarı elekten geçirdikleri sırada ruhsatsız tabanca ile suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya uyuşturucu darbesi

Operasyon bölgesinde tespit edilen, PKK'lı teröristlerce kullanılan iki kış sığınağı ile ilçeye bağlı Dibek köyü kırsalında toprağa gömülü sanayi tüpüne irtibatlandırılmış el yapımı patlayıcı düzeneği yerinde imha edildi.

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