Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya "uyuşturucu" darbesi
Lice ilçesi kırsalında düzenlenen narko-terör operasyonunda 4 ton 562 kilogram esrar ve 184 bin 900 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda tespit edilen, PKK'lı teröristlerce kullanılan iki kış sığınağı ile toprağa gömülü el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi.
24.10.2019 10:06
- Son Güncelleme: 24.10.2019 10:06
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, sığınak ve barınakların imha edilmesi, uyuşturucu üretimi ile ticareti yapanlar arasındaki bağın somut delillerle ortaya konulması, gizlenen uyuşturucuların bulunması amacıyla Lice ilçesinin güneyinde kalan dağlık ve kırsal alanda 22 Ekim'de başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar-02 Operasyonu" başarıyla tamamlandı.
DİĞER GALERİLER