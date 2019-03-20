Diyarbakır’da PKK'lı teröristlerin inlerine girildi

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca, Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 18 Mart 2019 Pazartesi günü saat 20.00'dan itibaren jandarma özel harekat timleri, polis özel harekat timleri, jandarma komando timleri ve güvenlik korucularıyla icrasına başlanılan Bayrak-118 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Eser-02 müşterek operasyonunun, 19 Mart 2019 Salı günü saat 22.00 itibariyle başarıyla tamamlandığı belirtildi.