DİP, GSB, PAEM, ASELSAN, MAPEG iş ilanı: Başvurular başladı! Kamuya KPSS’siz en az İlkokul ve lise mezunu 2805 memur alınacak!

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına memur alımı için genel olarak adaylarda aranan şartlar şöyle;

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

- Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

- 18 yaşını tamamlamış ve 50 yaşından büyük olmamak ( Bazı pozisyonlarda bu sayı 35 e düşüyor ),