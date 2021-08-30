DİP, GSB, PAEM, ASELSAN, MAPEG iş ilanı: Başvurular başladı! Kamuya KPSS'siz en az İlkokul ve lise mezunu 2805 memur alınacak!
Kamuya memur alımları için süreç devam ederken vatandaşlar 2805 kişilik boş kontenjanlara yerleşebilmek için başvuru şartlarını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığına 200 kişilik kadro ile kamu personeli alımı yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı 350 Spor Uzmanı ve Antrenör alımı yapacak. Polis Akademisi Başkanlığı 1000 komiser yardımcısı alacak. ASELSAN 1200, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 50, Dışişleri Bakanlığı 2 ise 50 memur alımı yapacak. Tüm başvurular hakkında detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor. İşte en az İlkokul ve lise mezunu adaylar içerisinden alımların detayları...
Kamuya farklı kadrolarda olmak üzere 2805 kişilik boş kontenjanlara alımlar yapılacak. Yayımlanan ilana göre alımlar en az İlkokul ve lise mezunu adaylar içerisinden gerçekleştirlecek. Dışişleri Bakanlığı 2 sözleşmeli sekter alacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı olan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ( MAPEG ) bünyesine 50 memur alınacak. ASELSAN'a tam 1200 kişilik istihdam yapılacak. Polis memurları içerisinden PAEM'e 1000 Komiser Yardımcısı alınacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı ise KPSS şartsız 350 Spor Uzmanı ve Antrenör alımı gerçekleştirecek. Başvuru şartları açıklandı, başvurular başladı. İşte kamuya memur alımı için başvuru detayları...
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına memur alımı için genel olarak adaylarda aranan şartlar şöyle;
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
- Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,
- 18 yaşını tamamlamış ve 50 yaşından büyük olmamak ( Bazı pozisyonlarda bu sayı 35 e düşüyor ),
DİYANET (DİP) 200 DİN GÖREVLİSİ ALIMI
DİB personel alımı başvuruları 13 Ağustos 2021 tarihinde başladı. Başvuru süreci bugün yani 31 Ağustos'ta sona erecek. Başvurular elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
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GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI (GSB) 350 SPOR UZMANI VE ANTRENÖR ALIMI
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor uzmanı ve Antrenör alımı için başvurular bugün yani 31 Ağustos 2021 tarihinde başladı. Adaylar en geç 13 Eylül'e kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.