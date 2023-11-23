PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023, 11:56 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2023, 12:06

Dilan Polat ve Engin Polat işte şimdi çıkmaza girdi! Mali müşavir itirafçı oldu tek tek anlattı: Kara parayı işte böyle aklıyorlarmış

Kısa süre içerisinde kavuştukları serveti göze sokarak yaşamayı tercih eden Dilan ve Engin Polat'ın düzenli paylaşımları zaman içerisinde "Bu değirmenin suyu nereden geliyor?" sorularını beraberinde getirmişti. MASAK'ın başlattığı soruşturmayla kara para aklama suçundan tutuklanan Dilan ve Engin Polat'a kötü haber bugün geldi. Şirketlerinin mali müşavirlerinden biri olan Zümrüt Yerebakan da itirafçı oldu. Polat çiftinin vergi cezasından kaçmak adına malları ellerinden nasıl çıkardıklarını tek tek anlatan Zümrüt Yerebakan, Engin Polat hakkında çok konuşulacak itirafta bulundu. İşte o itiraf ve detaylar...

Dilan ve Engin Polat işte şimdi çıkmaza girdi! Mali müşavir itirafçı oldu tek tek anlattı: Kara parayı işte böyle aklıyorlarmış
Dilan ve Engin Polat işte şimdi çıkmaza girdi! Mali müşavir itirafçı oldu tek tek anlattı: Kara parayı işte böyle aklıyorlarmış

SIRADAKİ VİDEO
Sosyal medya fenomeni Banu Parlak gözaltına alındı
22.11.2023Çarşamba
Frikik kraliçesi Songül Karlı öyle bir değişti ki! Herkesin önünde kendini ifşa etti: Yüzümü tanımadı! En az 5 kere denedim...
22.11.2023Çarşamba
Müge Anlı'nın sıkı dostu Sinan Özen ikizleri ile kamera karşısına geçti! Son halleri sosyal medyayı salladı
22.11.2023Çarşamba
Seda Sayan’ın ardından ablası Nursel de gençleşmek uğruna bıçak altına yattı! İşte son hali
21.11.2023Salı
Dilan - Engin Polat soruşturmasında dikkat çeken Gürcistan ve Dubai detayı! Paraları oraya mı götürdü?
20.11.2023Pazartesi
Bunlar da Var
Ankara Sincan’da cinayetler son dakika: Gürültü yapan üst katı pompalı tüfekle basan komşu katliam yaptı: 2’si çocuk 5 ölü 02:15
Sincan'da komşu katliamı: 2'si çocuk 5 ölü
23.11.2023Perşembe
Sincan Son Dakika: Komşu Dehşeti: 2’si Çocuk 5 Ölü - A Haber olay yerini canlı yayında görüntüledi... VİDEOLU HABER 08:36
Ankara’da komşu katliamı: 2'si Çocuk 5 Ölü
23.11.2023Perşembe
Adana’da iş yerinin önünde otururken otomobilin çarpması sonucu öldü; kaza anı kamerada 00:11
Adana'daki dehşet anı kamerada!
23.11.2023Perşembe
atv Canlı Yayın 📺 MÜGE ANLI İZLE 🕵️ 23 Kasım 2023 Müge Anlı canli izle bugünkü program Youtube tek parça izle | Video haber 00:36
ATV CANLI 🕵️ MÜGE ANLI İZLE 📺 (23 Kasım 2023)
23.11.2023Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA