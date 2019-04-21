DGS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM 2019 DGS başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2019 DGS başvuru kılavuzu yayınlanmadığı için başvuru ücreti de net olarak belli olmadı. 2018 yılında DGS başvuru üceti 100 TL olarak belirlenmişti. Buna göre, 2019 yılında da aynı ücretin uygulanacağı tahmin ediliyor. Net ücretin ne kadar olduğunu öğrenmek için 2019 DGS kılavuzunu beklemekte fayda var.