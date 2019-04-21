DGS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM 2019 DGS başvuru kılavuzu yayınlandı mı?
DGS sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Önlisans programlarından mezun olan adayların lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için gerçekleştirilen DGS'nin başvuru tarihi yaklaşıyor. Adaylar DGS başvuru kılavuzunu beklemeye başladı. Peki, 2019 DGS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? DGS başvuruları ne zaman başlayacak?
21.04.2019 11:09
- Son Güncelleme: 21.04.2019 11:09
DGS başvuruları ne zaman başlayacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Binlerce öğrenci DGS başvurularını yaptıktan sonra sınav için hazırlıklarını sürdürecek. Peki, DGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2019 DGS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte 2019 DGS sınavı ile ilgili merak edilen her şey...
DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
2019 DGS başvuru kılavuzu yayınlanmadığı için başvuru ücreti de net olarak belli olmadı. 2018 yılında DGS başvuru üceti 100 TL olarak belirlenmişti. Buna göre, 2019 yılında da aynı ücretin uygulanacağı tahmin ediliyor. Net ücretin ne kadar olduğunu öğrenmek için 2019 DGS kılavuzunu beklemekte fayda var.
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