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Devletin zirvesi 23 Nisan için Anıtkabir'de

Türkiye genelinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Devlet erkanı da 23 Nisan dolayısıyla Anıtkabir'de bir araya geldi. Daha sonra TBMM Başkanı Mustafa Şentop 23 Nisan törenleri çerçevesinde tarihi Meclis binasında konuştu.

23.04.2019 10:27 - Son Güncelleme: 23.04.2019 11:24
Devletin zirvesi 23 Nisan için Anıtkabir'de

Şentop'a bakanlar, siyasi parti liderleri ve devlet erkanı eşlik etti. TBMM Başkanı Mustafa ŞentopAtatürk'ün mozolesine çelenk koyduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu.

İstiklal Marşı'nın okunması sonrasında Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi.

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Devletin zirvesi 23 Nisan için Anıtkabir'de

TBMM Başkanı Mustafa Şentop burada Antıkabir özel defterini imzaladı. Şentop mesajında şu ifadeleri kullandı:

Devletin zirvesi 23 Nisan için Anıtkabir'de

"Asil milletimizin kararlı ve azimli iradesiyle bir araya gelerek teşekkül ettirdiği TBMM'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümünde milli mücadelemizin büyük komutanı, ilk cumhurbaşkanımız olan zatıalinizin huzurundayız. İlk Başkanlığını yaptığınız ve milli mücadelenin kazanılmasına önderlik eden TBMM'nin taşıdığı büyük sorumluluğun bilincindeyiz.

Devletin zirvesi 23 Nisan için Anıtkabir'de

Türkiye Cumhuriyeti'nin ve onun hakiki sahibi olan asil milletimizin büyük hedeflere yürümesi konusunda iradesi katidir. Milletimizin huzur ve refahı için var gücümüzle çalışma kararlılığımız tamdır, süreklidir ve neticeye varması mukadderdir. Milli mücadelemizi yürüten Cumhuriyetimizi kuran Gazi Meclis'imizin tarihi manasına vakıfız. Ve bunun onurunu yaşamaktayız.

Devletin zirvesi 23 Nisan için Anıtkabir'de

TBMM olarak 99 yıllık tarihinde olduğu gibi bugün de ülkemizin gelişmesi, kalkınması ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Bu vesileyle zatıalinizi ve milli mücadeleyi birlikte yürüttüğünüz bütün milletvekillerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun"

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