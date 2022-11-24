24 Kasım Öğretmenler Günü'nün en acı tarafı! Hain terör örgütü tarafından şehit edilen öğretmenlerimiz asla unutulmayacak
24 Kasım Öğretmenler Günü; yeniliğin, değişimin, gelişimin ve gelecek aydınlık günlerin anahtarı öğretmelerimizin günü.Bu özel günde akıllara gelen en acı taraf ise hain terör örgütü PKK'ya rağmen, ülkesinin geleceğinin temellerini atmaktan ve aydınlığın yolunu çizmekten vazgeçmedikleri için şehit edilen öğretmenler oldu. Şehit edilen öğretmenlerimiz asla unutulmayacak
24 Kasım Öğretmenler Günü; yeniliğin, değişimin, gelişimin ve gelecek aydınlık günlerin anahtarı öğretmelerimizin günü.
Bu özel günde akıllara gelen en acı taraf ise hain terör örgütü PKK'ya rağmen, ülkesinin geleceğinin temellerini atmaktan ve aydınlığın yolunu çizmekten vazgeçmedikleri için şehit edilen öğretmenler oldu.
21 KASIM 2022: ŞEHİT ÖĞRETMEN AYŞENUR ALKAN
Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketlerin düşmeye başlaması ile birlikte Kocatepe İlkokulunda bulunan ve sınıflardaki öğrencileri sığınağa götürmek için harekete geçen Ayşenur Alkan, öğrencileri başarılı bir şekilde sığınağa götürdü. Okulun koridorlarını kontrol eden Alkan'ın öğretmenler odasına baktığı esnada okul bahçesine düşen roketten saçılan şarapnel parçaları ile şehit oldu.
12 TEMMUZ 2017: : ŞEHİT ÖĞRETMEN NECMETTİN YILMAZ
Görev yaptığı Şanlıurfa ili Siverek ilçesi Çiftçibaşı köyünden memleketi Gümüşhane'ye gitmek üzere yola çıkan fakat Tunceli ili Pülümür ilçesi yakınlarında aracı taranmış ve yakılmış olarak bulunan Sınıf Öğretmeni Necmettin Yılmaz Terör Örgütü PKK tarafından şehit edilmiştir.
09 HAZİRAN 2017: ŞEHİT ÖĞRETMEN ŞENAY AYBÜKE YALÇIN
09 Haziran 2017 Cuma günü Batman ili Kozluk ilçesinde teröristlerin düzenlediği saldırıda, Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22) şehit olmuştur.
16 TEMMUZ 2016: ŞEHİT ÖĞRETMEN YUSUF ELİTAŞ
37 yaşındaki öğretmen Yusuf Elitaş Ankara'da öğretmenlik yapıyordu. Evli ve 2 çocuk babasıydı. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi şehit olan tek öğretmen oldu. Altındağ Ertuğrul Gazi Ortaokulu'nda Müdür yardımcılığı yapan Yusuf Elitaş, Cumhurbaşkanlığı çevresinde helikopterden atılan kurşunların hedefi oldu, şehadet şerbetini içti.Şehit Yusuf Elitaş'ın cenazesi Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.