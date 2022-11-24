24 Kasım Öğretmenler Günü'nün en acı tarafı! Hain terör örgütü tarafından şehit edilen öğretmenlerimiz asla unutulmayacak

24 Kasım Öğretmenler Günü; yeniliğin, değişimin, gelişimin ve gelecek aydınlık günlerin anahtarı öğretmelerimizin günü.



Bu özel günde akıllara gelen en acı taraf ise hain terör örgütü PKK'ya rağmen, ülkesinin geleceğinin temellerini atmaktan ve aydınlığın yolunu çizmekten vazgeçmedikleri için şehit edilen öğretmenler oldu.