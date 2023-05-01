DEAŞ'ın sözde elebaşı Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi'nin öldürüldüğü evi A Haber görüntüledi: Teröristlerin deprem kamuflajı işe yaramadı
Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), Suriye'nin kuzeyinde 4 saatlik operasyonla etkisiz hale getirdiği DEAŞ'ın sözde elebaşı Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi'nin yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğini patlattığı belirlendi. Öte yandan A Haber MİT'in operasyon gerçekleştirdiği eve girdi. Bahçede kurulmuş olan çadıra dikkat çekti. Çadırın deprem sonrası kurulmuş olabileceği belirtilirken bununla depremzede görüntüsü oluşturulmaya çalışıldığı bildirildi.
Son dönemde gerçekleştirdiği operasyonlarla teröristlere göz açtırmayan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), çalışmalarını kesmeden sürdürüyor.
Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), Suriye'nin kuzeyinde 4 saatlik operasyonla etkisiz hale getirdiği DEAŞ'ın sözde elebaşı Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi'nin yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğini patlattığı belirlendi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sık sık yer değiştirdiği tespit edilen "DEAŞ'ın sözde yeni halifesi" Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi kod adlı teröristin, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin/Cinderes'te olduğu ve yakın zamanda yer değiştireceği istihbaratını alan MİT'in özel ekibi, teröristin bulunduğu eve 29 Nisan 2023'te gizli operasyon düzenledi.
İçinde kamufle edilmiş yeraltı sığınağı da bulunan eve yönelik operasyonda, Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi'ye "teslim ol" çağrısı yapıldı, ancak yanıt alınamadı.
Bunun üzerine MİT'in özel operasyon ekibi, önce evin bahçe duvarını, ardından da arka giriş kapıları ve yan duvarlarını patlatarak binaya girdi. Ebu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi, yakalanacağını anlayınca üzerindeki intihar yeleğini patlattı.