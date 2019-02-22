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'Dağların Erleri' böyle görüntülendi

TSK'ya bağlı "Dağların Erleri" olarak nitelendirilen komando birlikleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarını zorlu arazi koşulları ile çetin kışa rağmen aralıksız sürdürüyor.

22.02.2019 14:25 - Son Güncelleme: 22.02.2019 15:09
'Dağların Erleri' böyle görüntülendi

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağlı "Dağların Erleri" olarak nitelendirilen komando birlikleri, yurtta kara kışın en ağır geçtiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde, ülkenin huzur ve barışını bozmak için eylemler yapan ve son dönemde ağır kayıplar veren terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarını zorlu arazi koşulları ile çetin kışa rağmen aralıksız sürdürüyor.

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'Dağların Erleri' böyle görüntülendi

TSK'ye bağlı komando birlikleri, Türkiye'nin huzur ve barışını bozmak için eylemler yapmaya çalışan, sivillere bile zarar vermekten çekinmeyen eli kanlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarına ülkenin diğer bölgelerinde olduğu gibi kara kışın en ağır geçtiği Doğu Anadolu'da da devam ediyor.

'Dağların Erleri' böyle görüntülendi

HAFTALARCA ARAZİDE KALIYORLAR

Yılın 6 ayı beyaz örtü ile kaplı olan Doğu Anadolu'da etkili olan şiddetli kar yağışı ve soğuk havaya rağmen zaman zaman haftalarca arazide kalarak mücadelesini sürdüren Mehmetçik, terör örgütlerinden temizlediği üslerde kardan yaptıkları "iglo" evlerde kalarak soğuktan korunmaya çalışıyor.

'Dağların Erleri' böyle görüntülendi

Dağlarda farklı şekillerde kardan yapılan evlerde kalan askerler, "Korku nedir bilmeyiz/ Biz dağların erleri/ Yuva yaptık göklere/ Baş döndüren yerlere/ Engel tanımaz aşarız/ Yüce engin dağları/ El verir uzanırız mor siyah bulutlara/ Ben Türk komandosuyum/ Düşmanı çelik pençemle ezerim" dizeleriyle süren ve "Allah komandoyu korusun" dizesiyle biten "Komando Andı"ndaki şuurla terör örgütü PKK ile mücadelesinde zorlu kış şartlarına rağmen teröristlere aman vermiyor.

'Dağların Erleri' böyle görüntülendi

Soğuk hava, metrelerce yükseklikteki karla kaplı engebeli arazilere rağmen teröristlerce "ulaşılamaz", "girilemez" denilen mağara, sığınak, barınak ve alanları bir bir teröristlerden temizleyen Mehmetçik, terör örgütünü eleman ve lojistik kaybına uğratıyor, vatandaşlara huzur ile güven veriyor.

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