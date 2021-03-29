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Çok yüksek riskli olan Samsun'da alarm! İstanbul ve Ankara'dan takviye polis! 21 günlük tam kapanma olacak mı? Kafeler kapanacak mı?

Türkiye'nin gözü Kabine Toplantısı'ndan çıkacak karara çevrilmişken Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı risk haritasında çok yüksek riskli iller arasında bulunan Samsun'da kırmızı alarm verildi.100 binde 508 vaka sayısı ile adeta Türkiye'nin Wuhan'ı haline gelen Samsun'da denetimler yoğunlaştı. Ankara ve İstanbul'dan Samsun'daki denetimler için takviye polis geldi. Peki 21 günlük tam kapanma olacak mı? Kafe ve restoranlar kapanacak mı? İşte detaylar…

29.03.2021 17:25 - Son Güncelleme: 29.03.2021 17:30
Çok yüksek riskli olan Samsun'da alarm! İstanbul ve Ankara'dan takviye polis! 21 günlük tam kapanma olacak mı? Kafeler kapanacak mı?

Corona virüsünün pik yaptığı Samsun'da vatandaşın yoğun olarak kullandığı caddelerdeki denetimler artırıldı.

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Çok yüksek riskli olan Samsun'da alarm! İstanbul ve Ankara'dan takviye polis! 21 günlük tam kapanma olacak mı? Kafeler kapanacak mı?

Daha önce Mecidiye Caddesi'nin ara sokak, giriş ve çıkışlarında başlatılan HES kodu uygulaması İstiklal Caddesi'nde de bugün başladı.

Çok yüksek riskli olan Samsun'da alarm! İstanbul ve Ankara'dan takviye polis! 21 günlük tam kapanma olacak mı? Kafeler kapanacak mı?

Corona virüsü vakalarının önlenmesi adına yapılan denetimler için Samsun'a Ankara ve İstanbul'dan takviye polis ekipleri geldi.

Çok yüksek riskli olan Samsun'da alarm! İstanbul ve Ankara'dan takviye polis! 21 günlük tam kapanma olacak mı? Kafeler kapanacak mı?

İstiklal Caddesi Mecidiye Caddesi'nde olduğu gibi bariyerle çevrildi. Samsun polisi ve gelen takviye ekipler caddeyi tamamen kontrol altına aldı. Caddenin giriş ve çıkışları ile bağlanan ara sokaklarında yayalara HES kodu kontrolü yapılmaya başlandı.

Çok yüksek riskli olan Samsun'da alarm! İstanbul ve Ankara'dan takviye polis! 21 günlük tam kapanma olacak mı? Kafeler kapanacak mı?

Bazı ara sokaklarda denetimlerin araçlar üzerinde de gerçekleştirildiği görüldü. Temaslı ve riskli grubun bulaştırıcılığının önüne geçilmesi için Samsun'da polis teyakkuza geçti.