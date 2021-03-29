Çok yüksek riskli olan Samsun'da alarm! İstanbul ve Ankara'dan takviye polis! 21 günlük tam kapanma olacak mı? Kafeler kapanacak mı?

İstiklal Caddesi Mecidiye Caddesi'nde olduğu gibi bariyerle çevrildi. Samsun polisi ve gelen takviye ekipler caddeyi tamamen kontrol altına aldı. Caddenin giriş ve çıkışları ile bağlanan ara sokaklarında yayalara HES kodu kontrolü yapılmaya başlandı.