Çok yüksek riskli olan Samsun'da alarm! İstanbul ve Ankara'dan takviye polis! 21 günlük tam kapanma olacak mı? Kafeler kapanacak mı?
Türkiye'nin gözü Kabine Toplantısı'ndan çıkacak karara çevrilmişken Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı risk haritasında çok yüksek riskli iller arasında bulunan Samsun'da kırmızı alarm verildi.100 binde 508 vaka sayısı ile adeta Türkiye'nin Wuhan'ı haline gelen Samsun'da denetimler yoğunlaştı. Ankara ve İstanbul'dan Samsun'daki denetimler için takviye polis geldi. Peki 21 günlük tam kapanma olacak mı? Kafe ve restoranlar kapanacak mı? İşte detaylar…
29.03.2021 17:25
- Son Güncelleme: 29.03.2021 17:30