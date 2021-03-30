Çok yüksek riskli illerden Kastamonu'da kırmızı alarm! Vali'den korkutan açıklama! İşte mavi, sarı, turuncu ve kırmızı iller...
Türkiye 1 Mart itibarıyla normalleşmeye geçmişti. Risk gruplarına göre kademe kademe normalleşmeye geçildi ancak vaka patlaması yaşandı. Dün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan yeni tedbirleri duyurdu. Erdoğan, kırmızı kategorideki çok yüksek riskli illerin 58'e yükseldiğini açıkladı. Ramazan ayında da kafe ve restoranların sadece paket servis yapmasına karar verildi. Öte yandan kırmızı kategoride bulunan Kastamonu'da alarma geçildi. Kastamonu Valisi Avni Çakır'dan korkutan bir açıklama geldi. İşte detaylar...
Türkiye genelinde 58 ilin kırmızı kategoride olduğunu ifade eden Çakır, "Ülke genelinde ciddi bir vaka artışı olunca, ilimizi komşu illerden izole etmek mümkün olmayınca bundan bir şekilde etkilenmemiz kaçınılmazdı. Yurdumuzun büyük bölümü kırmızı kategoriye geçti. Hafta sonu ilimiz kısıtlamaya tabi tutulacak. Restoranlar yüzde 50 kapasiteyle çalışacak." diye konuştu.
"Bugün ilimizdeki kurum müdürlerinin, kaymakamların katılımıyla alınan tedbirleri tekrar gözden geçirdik. Sağlık İl Müdürlüğü yetkililerimiz gerekli bilgileri verdi. Sonuç olarak hastanede mevcut kapasiteyi hemen hemen doldurma noktasına geldik. Yeni ilave yatak oluşturma kararı aldık. Şu aşamada kriz seviyesinde değiliz ama eğer bu hafta içerisinde vaka artışlarının yönünü aşağıya çeviremezsek hastanelerde yavaş yavaş sıkıntı başlayacak. Biz bu konuda tüm tedbirlerimizi aldık, vatandaşlarımız müsterih olsun. Hastaneye kabul noktasında ihtiyaç duyan hiçbir vatandaşımızı dışarıda bırakmayacağız."