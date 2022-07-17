Vav TV İzle
Haberler Güncel CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Ege-Akdeniz tatilinde! İstanbullu lağım sularının içinde yüzüyor

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Ege-Akdeniz tatilinde! İstanbullu lağım sularının içinde yüzüyor

İstanbul Esenyurt'ta sel felaketi yaşanırken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki diğer afetlerdeki gibi tatilde olması ve tatilini kesmemesi kamuoyunun tepkisini çekti. Kendisi Ege-Akdeniz koylarında tatil yapan İmamoğlu, İstanbulluyu ise lağım sularının içinde yüzmeye mahkum ediyor. İstanbul Florya Sahili'nde kanalizasyon hatlarından akan pis su denize dökülürken, bu durum endişeye yol açtı. Hem koku hem görüntü kirliliği oluşturan lağım suyu nedeniyle sahilin bir kısmı kapatıldı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, sorunun çözülmesini istedi.

17.07.2022 11:35 - Son Güncelleme: 17.07.2022 11:54
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Ege-Akdeniz tatilinde! İstanbullu lağım sularının içinde yüzüyor

Florya sahilinde rögar kapağından taşan kanalizasyon suları denize karıştı. Kapaktan taşan pis su, sahile akarak deniz suyuyla birleşti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Ege-Akdeniz tatilinde! İstanbullu lağım sularının içinde yüzüyor

Ağır kokudan dolayı oldukça rahatsız olduklarını belirten vatandaşlar, acilen soruna çözüm bulunmasını istedi. Lağım sularının aktığı bu noktada sahilin kapatıldığı görüldü.

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Ege-Akdeniz tatilinde! İstanbullu lağım sularının içinde yüzüyor

"MECBUREN BURADA YÜZÜYORUZ"
Sahile yüzmeye gelen Ali Aslan, "Türkiye'nin genel anlamda her zaman olan sorunu. Bu sadece lağım sorunu değil.

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Ege-Akdeniz tatilinde! İstanbullu lağım sularının içinde yüzüyor

Ben burada yüzerim çünkü alternatifim yok. Şehir dışına çıkamayacağımız için mecburen burada yüzüyoruz" dedi.

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Ege-Akdeniz tatilinde! İstanbullu lağım sularının içinde yüzüyor

"SUYUN KİRLİ OLDUĞU SÖYLENSE BU KADAR İNSAN BURADA YÜZMEZ"
Ahmet Gülsoy, denizin kirliliği nedeniyle yalnızca sahilde yürüyüş yapabildiğini belirterek, "Lağımın içerisinde yüzülüyor çünkü temizlendiği söyleniyor.

SON DAKİKA