BAŞVURULAR BUGÜN! 🏡 Aylık 2.000 TL'ye TOKİ'den 2+1, 3+1 daire sahibi olun! 📢 10 farklı şehirde 400 bin TL'den başlayan fiyatlar...
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) vatandaşları uygun taksitler ödeyerek ev sahibi yapmaya devam ediyor. Son olarak yayınlanan ilanlar vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Peki, TOKİ 2022 projeleri neler? TOKİ 2022 fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...
18.07.2022 16:19 - Son Güncelleme: 18.07.2022 16:20
10 ilde yeni TOKİ projeleri! Başvurular başlıyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 11 ildeki yeni konut projeleri için başvuruları yarın itibariyle açıyor.
TOKİ 2022 YENİ PROJELERİ;
Aksaray- Ağaçören,
Bolu – Seben,
Çorum – Merkez,
Elazığ – Cumhuriyet mahallesi,
TOKİ'nin 10 ildeki yeni konut projeleri 18 Temmuz Pazartesi itibariyle başvuruya açılıyor. Yukarıda belirtilen illerde yaşayan kişiler, başvuru şartlarını karşılıyorlarsa 1000 – 2000 TL arasında ile göre değişen başvuru bedellerini Ziraat Bankası ya da Halkbank şubelerine yatırarak başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler.