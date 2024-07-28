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CHP'li İBB 3,3 milyar TL'lik SGK borcunu su faturaları üzerinden mi kapatmaya çalışıyor? İstanbullunun İSKİ isyanı: Usulsüzlük var

İSKİ, 25-35 gün yasal sınırı olan fatura okuma işlemini '40 gün ve üzeri' şeklinde yaparak fahiş fiyatlarla İstanbulluyu mağdur ediyor. İstanbullular, İBB ve İSKİ'nin faturalandırmada usulsüzlük yaptığını ve mağdur olduklarını belirterek, devletin kurumlarını göreve çağırdı. Bir X kullancısı, "1 yıllık fatura dökümümüzde ortalaması 100-150 TL olan su faturamız nasıl 694 TL gelebilir?" diyerek tepkisini dile getirdi. Bir başka mağdur ise "Sanki fabrika işletiyorum. Elektrik faturası bu kadar gelmiyor" dedi. Akıllara "CHP'li İBB SGK borcunu su faturaları üzerinden mi kapatmaya çalışıyor?" sorusu geldi.

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024, 14:17 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 14:37
CHP’li İBB 3,3 milyar TL’lik SGK borcunu su faturaları üzerinden mi kapatmaya çalışıyor? İstanbullunun İSKİ isyanı: Usulsüzlük var 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) fatura okuma gün sayısını yasal sınırı olan 25-35 gün süresini aşarak 40 ve üstü gün üzerinde gerçekleştirerek fahiş fatura kesimi yapmasına tepkiler sürüyor.

CHP’li İBB 3,3 milyar TL’lik SGK borcunu su faturaları üzerinden mi kapatmaya çalışıyor? İstanbullunun İSKİ isyanı: Usulsüzlük var 2

Vatandaşlar, İBB ve İSKİ'nin faturalandırmada usulsüzlük yaptığını ve mağdur olduklarını belirterek, devletin kurumlarını göreve çağırdı.

CHP’li İBB 3,3 milyar TL’lik SGK borcunu su faturaları üzerinden mi kapatmaya çalışıyor? İstanbullunun İSKİ isyanı: Usulsüzlük var 3

SABAH'tan Barış Savaş'ın haberine göre; Vatandaşlar, sosyal paylaşım sitesi X'te faturalarını paylaşarak mağduriyetlerinin çözülmesini istedi:

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