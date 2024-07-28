CHP'li İBB 3,3 milyar TL'lik SGK borcunu su faturaları üzerinden mi kapatmaya çalışıyor? İstanbullunun İSKİ isyanı: Usulsüzlük var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin ( İSKİ ) fatura okuma gün sayısını yasal sınırı olan 25-35 gün süresini aşarak 40 ve üstü gün üzerinde gerçekleştirerek fahiş fatura kesimi yapmasına tepkiler sürüyor.

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Vatandaşlar, İBB ve İSKİ'nin faturalandırmada usulsüzlük yaptığını ve mağdur olduklarını belirterek, devletin kurumlarını göreve çağırdı.