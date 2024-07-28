CHP'li İBB 3,3 milyar TL'lik SGK borcunu su faturaları üzerinden mi kapatmaya çalışıyor? İstanbullunun İSKİ isyanı: Usulsüzlük var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) fatura okuma gün sayısını yasal sınırı olan 25-35 gün süresini aşarak 40 ve üstü gün üzerinde gerçekleştirerek fahiş fatura kesimi yapmasına tepkiler sürüyor.
Vatandaşlar, İBB ve İSKİ'nin faturalandırmada usulsüzlük yaptığını ve mağdur olduklarını belirterek, devletin kurumlarını göreve çağırdı.
SABAH'tan Barış Savaş'ın haberine göre; Vatandaşlar, sosyal paylaşım sitesi X'te faturalarını paylaşarak mağduriyetlerinin çözülmesini istedi: