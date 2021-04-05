CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde durum içler acısı! Vatandaşlar üst geçitten geçebilmek için adeta savaş veriyor!

Yerel seçimlerden sonra göreve gelen CHP'li Esenyurt Belediyesi'nden içler acısı görüntüler geldi. Saadetdere metrobüs durağı üst geçidinde su birikintisi ve çamur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Metrobüse binmek için korkuluklara tutunarak gitmeye çalışanlardan biri, "Survivor yani gördüğün gibi. Maymun gibi tutunarak gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

05.04.2021 11:44 - Son Güncelleme: 05.04.2021 13:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





