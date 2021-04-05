CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde durum içler acısı! Vatandaşlar üst geçitten geçebilmek için adeta savaş veriyor!
Yerel seçimlerden sonra göreve gelen CHP'li Esenyurt Belediyesi'nden içler acısı görüntüler geldi. Saadetdere metrobüs durağı üst geçidinde su birikintisi ve çamur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Metrobüse binmek için korkuluklara tutunarak gitmeye çalışanlardan biri, "Survivor yani gördüğün gibi. Maymun gibi tutunarak gidiyoruz" ifadelerini kullandı.
05.04.2021 11:44
- Son Güncelleme: 05.04.2021 13:41
Esenyurt'ta bulunan Saadetdere metrobüs durağı üst geçidinde su birikintisi ve çamur nedeniyle burayı kullananlar zor anlar yaşadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul, yağışlı havanın etkisi altına girdi.
Yağmur nedeni ile birçok noktada olumsuzluk yaşanırken, Esenyurt'ta bulunan Saadetdere metrobüs durağı üst geçidi su ve çamur altında kaldı.
Sabah metrobüsü kullanmak isteyenler büyük zorluklarla yollarına devam edebildi.
Suya ve çamura girmeden yürümek isteyenler, üst geçidin korkuluklarına tutunarak karşıya geçmeye çalıştı.