Muğla Büyükşehir Belediyesi en az KPSS 50 puan ile zabıta memuru ve itfaiye eri alımı yapacak! İşte başvuru şartları…

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için 24 Mayıs 2021 tarihinden 27 Mayıs 2021 tarihi mesai bitimine kadar, istenen belgelerle birlikte sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Orhaniye Mahallesi Fuat Ardıç Caddesi No: 3 Menteşe / MUĞLA adresindeki İtfaiye Dairesi Başkanlığı içinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğüne ait başvuru masasına şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklar.



Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.