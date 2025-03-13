İstanbul'da terör örgütü DHKP-C tarafından yönetilen tekstil firmasının, CHP'li Sarıyer ve Şişli belediyelerinden haksız bir şekilde, 'kazak', 'tişört' adı altında ihale yoluyla örgüte finans sağlandığının belirlenmesi üzerine önceki gün düzenlenen baskınlarda Şişli, Sarıyer, Maltepe ve Ataşehir belediyelerinde geçmişte ve hâlen çalışan birçok kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturmada DHKPC'ye ihale adı altında 2014-2016 arasında o dönemin tutarıyla yaklaşık 22 milyon 870 bin TL civarında parayı transfer ettiği öğrenilen bu belediyelerin kazak ve tişört ihalelerini, ihale şartlarına uymadan DHKP-C ile bağlantılı Kazova Tekstil'e verdiği ve piyasa bedelinin üzerinde fiyatlardan alım yapıldığı saptanmıştı.

KONSER VE PİKNİK PARASI ADI ALTINDA DESTEK Takvim'den Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre; soruşturma dosyasında yer alan etkin pişmanlıktan yararlanan itirafçı tüm detayları deşifre etti. CHP'li Maltepe Belediyesi'nde rüşvet havuzundan DHKP-C'nin kasasına maddi yardımda bulunulduğu ortaya çıktı. CHP'li Sarıyer ve Şişli belediyelerinden de Grup Yorum konser organizasyonu, piknik ve örgüte müzahir derneğin çektiği bir filmin de çekimi için para alındığı aktarıldı. CHP'li belediyelere DHKP-C soruşturması! Terör örgütüne ihalelerle para akışı... İmamoğlu'nun en yakını ve çok sayıda kişi gözaltında

Etkin pişmanlıktan yararlanan Ceyhun B. ifadesinde, Maltepe Belediyesi'nde o dönem Sosyal İşler Müdürlüğü yapan ve halen teknisyen olarak çalışan Mahmut Serdar Kızılay aracılığıyla Maltepe Belediyesi Teknik Başkan Yardımcısı Sinan Çetiz ve Özel Kalem Melih Morsünbül (halihazırda Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı) ile görüştüklerini aktardı. Ceyhun B. "Görüşmede Grup Yorum konser biletleri adı altında ihtiyacımızı anlattık. Bir hafta içinde Doğan Karataş, Sedar Kızılay'dan 300 bin lirayı teslim aldı. Bugüne kadar örgütün buradan elde ettiği gelir takriben 650 bin liradır. Bu para DHKP/C'ye aktarılmıştır" dedi.