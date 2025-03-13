İstanbul'da terör örgütü DHKP-C tarafından yönetilen tekstil firmasının, CHP'li Sarıyer ve Şişli belediyelerinden haksız bir şekilde, 'kazak', 'tişört' adı altında ihale yoluyla örgüte finans sağlandığının belirlenmesi üzerine önceki gün düzenlenen baskınlarda Şişli, Sarıyer, Maltepe ve Ataşehir belediyelerinde geçmişte ve hâlen çalışan birçok kişi gözaltına alınmıştı.
Soruşturmada DHKPC'ye ihale adı altında 2014-2016 arasında o dönemin tutarıyla yaklaşık 22 milyon 870 bin TL civarında parayı transfer ettiği öğrenilen bu belediyelerin kazak ve tişört ihalelerini, ihale şartlarına uymadan DHKP-C ile bağlantılı Kazova Tekstil'e verdiği ve piyasa bedelinin üzerinde fiyatlardan alım yapıldığı saptanmıştı.
KONSER VE PİKNİK PARASI ADI ALTINDA DESTEK
Takvim'den Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre; soruşturma dosyasında yer alan etkin pişmanlıktan yararlanan itirafçı tüm detayları deşifre etti. CHP'li Maltepe Belediyesi'nde rüşvet havuzundan DHKP-C'nin kasasına maddi yardımda bulunulduğu ortaya çıktı. CHP'li Sarıyer ve Şişli belediyelerinden de Grup Yorum konser organizasyonu, piknik ve örgüte müzahir derneğin çektiği bir filmin de çekimi için para alındığı aktarıldı.
Etkin pişmanlıktan yararlanan Ceyhun B. ifadesinde, Maltepe Belediyesi'nde o dönem Sosyal İşler Müdürlüğü yapan ve halen teknisyen olarak çalışan Mahmut Serdar Kızılay aracılığıyla Maltepe Belediyesi Teknik Başkan Yardımcısı Sinan Çetiz ve Özel Kalem Melih Morsünbül (halihazırda Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı) ile görüştüklerini aktardı. Ceyhun B. "Görüşmede Grup Yorum konser biletleri adı altında ihtiyacımızı anlattık. Bir hafta içinde Doğan Karataş, Sedar Kızılay'dan 300 bin lirayı teslim aldı. Bugüne kadar örgütün buradan elde ettiği gelir takriben 650 bin liradır. Bu para DHKP/C'ye aktarılmıştır" dedi.
RÜŞVET HAVUZUNDA TOPLANAN PARA
Maltepe Belediyesi'nde müdürlük yapmış Zafer Eskiköy'ün de görevden alınana kadar örgüte aylık 2 bin 500 liralık para yardımında bulunduğunu aktaran itirafçı Ceyhun B., "Parayı örgüte ulaştırmak için belediyede çalışan Mahmut Serdar Kızılay'a ya da direkt bana veriyordu. Zaman zaman da Doğan Karataş vasıtasıyla parayı veriyordu. Bu şahıs paraları bize belediyenin rüşvet havuzundan toplanan paralardan verdiğini söylüyordu" diye konuştu. Sarıyer Belediyesi eski Başkan Yardımcısı İsmail Erdem'den Grup Yorum'un konser organizasyonu için de para aldıklarını anlatan Ceyhun B., Şişli Belediyesi'nde ise "Mahallenin Düğünü" olarak bilinen sinema filminin finasmanını örgütün yaptığını anlatarak "Film için 80 bin liranın yarısını Şişli ve Ataşehir belediyelerinden aldığımız parayla tamamladık" diye konuştu.
PARA VERİYORDU
Ceyhun B. Ataşehir Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir'in (halihazırda SGK kayıtlarına göre İBB'de müdür), DHKP-C'nin İhtiyaç Komitesi'nde (İKOM) görevli Doğan Karataş'la sık sık görüştüğünü ve örgüt için para verdiğini de anlattı.
HER AY PARA YARDIMI YAPIYORDU
Özdemir'in Kazova şirketinin yöneticilerinden Ahmet Serdar Demirtaş ile iletişim kurduğu saptandı. MASAK raporunda da sol terör örgütlerinde kaydı olan şahıslara para yatırdığı belirlendi. Ceyhun B. ifadesinde, Maltepe Belediye eski Başkan Yardımcısı Haydar Battal'ın (halihazırda Ataşehir Belediyesi'nde müdür) belediyede çalışan Mahmut Serdar Kızılay isimli şahıs üzerinden örgüte her ay o dönem 1000 lira para yardımı gönderdiğini söyledi.