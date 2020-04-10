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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesinde Kovid-19'u yenen hastalar odalarında görüntülendi!

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesinde tedavi olan ve iyileşen hastalar ilk kez özel izinle muhabirler tarafından odalarında görüntülendi.

10.04.2020 16:58 - Son Güncelleme: 10.04.2020 17:13
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesinde Kovid-19'u yenen hastalar odalarında görüntülendi!

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanmalarının ardından tedavileri tamamlanan hastalar, alkışlar eşliğinde hastaneden uğurlanıyor.

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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesinde Kovid-19'u yenen hastalar odalarında görüntülendi!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanan ve tedavilerinin ardından hastalığı yenerek taburcu edilenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesinde Kovid-19'u yenen hastalar odalarında görüntülendi!

Anadolu Ajansı muhabirleri de İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesinde tedavi olan ve iyileşen hastaları özel izinle odalarında görüntüledi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesinde Kovid-19'u yenen hastalar odalarında görüntülendi!

Taburcu edilen hastaların odalarından ayrılırken hüzün ve mutluluğu bir arada yaşadığı gözlendi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesinde Kovid-19'u yenen hastalar odalarında görüntülendi!
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