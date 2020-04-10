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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesinde Kovid-19'u yenen hastalar odalarında görüntülendi!

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesinde tedavi olan ve iyileşen hastalar ilk kez özel izinle muhabirler tarafından odalarında görüntülendi.

10.04.2020 16:58 - Son Güncelleme: 10.04.2020 17:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





