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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesinde Kovid-19'u yenen hastalar odalarında görüntülendi!
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesinde Kovid-19'u yenen hastalar odalarında görüntülendi!
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesinde tedavi olan ve iyileşen hastalar ilk kez özel izinle muhabirler tarafından odalarında görüntülendi.
10.04.2020 16:58
- Son Güncelleme: 10.04.2020 17:13
İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanmalarının ardından tedavileri tamamlanan hastalar, alkışlar eşliğinde hastaneden uğurlanıyor.
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanan ve tedavilerinin ardından hastalığı yenerek taburcu edilenlerin sayısı her geçen gün artıyor.
Anadolu Ajansı muhabirleri de İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesinde tedavi olan ve iyileşen hastaları özel izinle odalarında görüntüledi.
Taburcu edilen hastaların odalarından ayrılırken hüzün ve mutluluğu bir arada yaşadığı gözlendi.