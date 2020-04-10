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31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi, insanlar fırın, market ve akaryakıt istayonlarına akın etti!

Koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığınca bu geceden itibaren 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehirle Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından insanlar fırınlar, marketler ve akaryakıt istasyonlarına akın etti. İşte detaylar...

10.04.2020 23:27 - Son Güncelleme: 11.04.2020 00:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





