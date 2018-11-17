Cemal Kaşıkçı cinayetinde korkunç detay! Pıhtı ilacı enjekte edip cesedini parçaladılar

Suudi Başsavcı'nın bu cevabı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 31 Ekim'deki açıklamasında şöyle yer aldı: "Cemal Kaşıkçı'nın öldürülme eyleminin planlanma aşamasına ilişkin kendi soruşturmaları kapsamında tespit edilen herhangi bir bulgunun olup olmadığı, 'yerli işbirlikçi' olarak kamuoyuna yansıyan kişinin kim olduğu sorulmuş, bu sorular aynı gün yazılı olarak kendilerine iletilmiştir. Cevabi yazıda olayla ilgili olarak 'yerli işbirlikçi' bulunduğuna dair Suudi Arabistan krallığı makamlarının herhangi bir beyanlarının olmadığı bildirilmiştir."